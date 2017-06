Decree will not mean change in property tax regime

Decree 130, which regulates the procedure for updating property information, aims to "put order" and "standardize" records in public institutions that have to do with land administration and collection of property tax .

This was said by tax specialists, who agreed that the standard does not introduce new appraisals on properties.

Yesterday, Economy and Finance Minister Dulcidio De La Guardia said that this administration has repealed the revalues approved by the previous government and will not be resumed.

El decreto obliga a desglosar en las escrituras de compraventa de una propiedad el valor del terreno y las mejoras. Actualmente, en la escritura solo se pone el valor de la transacción y es la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati) la que hace el desglose.

Además, la información sobre permisos de construcción y ocupación aprobados deberá ser remitida por los municipios a la Dirección General de Ingresos (DGI) y a la Anati. Y los municipios podrán pedir a la DGI información de los inmuebles morosos en el pago de impuestos para ubicar al dueño y recordar la obligación.

De La Guardia dijo que la implementación del decreto será suspendida y que se abrirá un periodo de consultas con gremios.

