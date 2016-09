Child missing in flooding

Rescuers are searching for a child who was swept away by flood waters in Pan de Azucar, San Miguelito Sunday.

Preliminary versions from the civil defense agency Sinaproc said the child was under five years of age. The search also involves firefighters, police and Senan officers.

Equipos de @Sinaproc_Panama atienden búsqueda de menor desaparecido en Pan de Azúcar. pic.twitter.com/ZpQaHYtZhr — Jose Donderis (@donderisja) 11 de septiembre de 2016

The flooding was the result of heavy rains. Sinaproc said the areas of Pedregal, Villa Las Acacias, Cerro Viento and Juan Díaz were the most impacted.

According to Sinaproc, no homes have been affected.

Equipos de @Sinaproc_Panama están desplazados en Juan Diaz y atienden situaciones en San Miguelito. pic.twitter.com/apQn5ghVET — Jose Donderis (@donderisja) 11 de septiembre de 2016

As of this afternoon, Vía Domingo Díaz remained flooded in front of Los Pueblos shopping center. A storm warning remained in place until 5 p.m.

Centro de Operaciones de Emergencias realiza monitoreos permanentes y mantiene personal en zonas vulnerables pic.twitter.com/9S8qhxuYkQ — SINAPROC PANAMA (@Sinaproc_Panama) 11 de septiembre de 2016

Estadística de afectaciones del Centro Operaciones de Emergencias ... personal desplazado pic.twitter.com/YlveLOxqDs — SINAPROC PANAMA (@Sinaproc_Panama) 11 de septiembre de 2016

Información en desarrollo...