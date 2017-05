Financial Action Group begins analysis of Panama

Starting today Panama will undergo the fourth mutual evaluation by the International Financial Action Task Force (FATF).

The meeting is headed by President Juan Carlos Varela and Vice President Isabel De Saint Malo de Alvarado.

Through these meetings the group will measure the effectiveness of the implementation of the regulatory framework to prevent money laundering.

Panamá ha mostrado su compromiso en la lucha y prevención en materia de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo. pic.twitter.com/ZWaCCsDxAm — Juan Carlos Varela (@JC_Varela) 15 de mayo de 2017

Pdte. @JC_Varela y VP @IsabelStMalo encabezan IV Ronda de Evaluación Mutua de Panamá junto al equipo de GAFILAT. pic.twitter.com/YyoeNxNcXX — Presidencia Panamá (@PresidenciaPma) 15 de mayo de 2017

It has been reported that the application of the rules to prevent these crimes in banking, insurance and all non-financial subjects is sought. Panama has been on a gray list compiled by the group since 2014, listing it as a non-cooperative juriidiction. With the approval of regulatory changes, Panama left the list in 2016. Passing the test will help preserve the competitiveness of the financial system, one of the largest in the region.