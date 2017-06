Boat fires in Amador under investigation

The Panama Fire Department has begun investigating fires on three boats moored off the Amador causeway Friday night.

No injuries were reported.

So far the causes of the fires are not known. It took an hour and 15 minutes to bring them under control, said Panama Fire Chief Angel Delgado.

In its Twitter account, the Panama Maritime Authority (AMP) reported that the Balboa Yacht Club services have been suspended as a result of the fire. They are temporarily operating from a pier on Perico island.

Balboa Yatch Club se encuentra deshabilitado en estos momentos debido a incendio de tres embarcaciones que esta siendo controlado por @BCBRPpic.twitter.com/NFxnrejkES — AMP (@AMP_Panama) 17 de junio de 2017

Nos encontramos operando desde el muelle de Isla Perico de manera indefinida para dar respuesta a los usuarios. pic.twitter.com/osTfxNhWZq — AMP (@AMP_Panama) 17 de junio de 2017

Police and the Aeronaval Service also responded to the scene.

Video cortesía donde explican el trabajo que realiza la embarcación "Niña Isis" En estos momentos en Amador. #FTCAyudapic.twitter.com/x9rRPuvTfn — Bomberos De Panamá (@BCBRP) 17 de junio de 2017

The AMP is expected to comment on the case later today.