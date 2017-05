Credentials Commission rejects complaints

The Credentials Commission today rejected complaints filed against President Juan Carlos Varela, related to the statements of lawyer Ramón Fonseca Mora.

Fonseca Mora, on Feb. 9, told the media that Varela had told him that he had received donations from the Brazilian company Odebrecht.

Varela was denounced for committing crimes against the public administration in the form of omission in the exercise of his functions and abuse of authority, among others. But the committee found that there was no evidence he took those donations.

In addition, the deputies agreed not to admit the denunciations against Supreme Court Chief Justice Jose Ayú Prado and magistrates Jerónimo Mejía, Abel Zamorano, Oyden Ortega, Secundino Mendieta and Harry Díaz.

A los magistrados los denunciaron por actos violatorios de la Constitución Nacional. En tanto que a Ayú Prado lo denunciaron individualmente por abuso de autoridad e infracción de los deberes del servidor público.

El diputado presidente de la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional, Jorge Alberto Rosas, declaró que esas denuncias contra Varela “y el magistrado”, al cual no identificó, son para distraer del verdadero problema jurídico que enfrentan los denunciantes en el Ministerio Público.

Al ser cuestionado Rosas sobre esos casos, dijo que las denuncias presentadas contra Varela se basaban en unas declaraciones del abogado Ramón Fonseca Mora, que en el fondo van dirigidas contra una empresa.

En otra parte de sus declaraciones, Rosas indicó que habían denuncias políticas y otras relacionadas con casos que se estaban tratando en el Ministerio Público, pero no específico cuáles eran.

Sobre las cuatro denuncias presentadas contra Varela, el diputado Rosas indicó que no se presentaron indicios adicionales a la declaración de Fonseca Mora.

Además, la declaración de Fonseca Mora tiene que ver con las donaciones de campaña y “eso no es delito”, así que la Asamblea Nacional no podía entrar a discutir ese caso.