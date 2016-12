$1 billion in new mortgages in first nine months of the year

A report from the Superintendency of Banks of Panama reveals that the national banking center maintains mortgage loans for homeowners valued at $12.4 billion as of September.

The figure represents an increase of 7.5 percent, or $1 billion, as compared to January.

At present, 38 different banks offer loans for homeownership in Panama.

Here is the list of banks with the outstanding mortgage balances:

PRESTAMO LOCAL CREDITO HIPOTECARIO PONDERACION (%) VIVIENDA PROPIA LOCAL COMERCIAL 1 Banco General, S.A. 9,050,886,200.35 3,522,560,744.69 38.92 3,313,579,272.82 208,981,471.87 2 Banistmo, S.A. 6,600,891,892.89 2,093,247,499.19 31.71 2,086,323,931.58 6,923,567.61 3 Caja de Ahorros 2,326,226,183.39 1,233,873,521.12 53.04 1,208,908,785.38 24,964,735.74 4 Global Bank Corporation 4,556,032,324.81 1,121,189,246.21 24.61 946,750,335.38 174,438,910.83 5 BAC International Bank Inc. 3,251,879,980.64 925,926,744.04 28.47 677,435,293.57 248,491,450.47 6 Banco Nacional de Panamá 3,809,642,899.24 840,243,065.07 22.06 839,064,886.07 1,178,179.00 7 Banesco, S.A. 2,008,914,753.08 831,287,101.12 41.38 582,630,953.14 248,656,147.98 8 The Bank Of Nova Scotia 2,486,334,034.15 829,753,546.85 33.37 812,695,160.79 17,058,386.06 9 Banco Panameño de la Vivienda, S.A. 1,212,494,910.24 495,530,533.89 40.87 450,838,634.83 44,691,899.06 10 Multibank, Inc. 2,301,286,210.48 404,038,325.21 17.56 402,252,600.56 1,785,724.65 11 Banco Aliado, S.A. 1,174,037,630.20 340,386,977.82 28.99 14,989,917.38 325,397,060.44 12 Credicorp Bank, S.A. 1,095,351,278.11 305,395,107.52 27.88 302,654,683.77 2,740,423.75 13 Banco Panamá, S.A. 681,849,823.87 295,130,887.41 43.28 91,613,171.54 203,517,715.87 14 Towerbank International, Inc. 516,701,859.20 260,782,030.07 50.47 167,630,596.40 93,151,433.67 15 Banco La Hipotecaria, S. A. 347,348,652.49 247,588,261.16 71.28 247,588,261.16 0.00 16 Mega International Commercial Bank Co. Ltd. 287,431,518.49 97,273,409.38 33.84 17,248,145.57 80,025,263.81 17 Capital Bank, Inc. 804,353,541.25 79,172,029.62 9.84 36,529,486.06 42,642,543.56 18 Metrobank, S.A. 609,997,589.45 79,114,039.96 12.97 24,018,202.88 55,095,837.08 19 Banco Davivienda (Panamá), S.A. 429,561,836.51 75,160,537.20 17.50 48,167,106.36 26,993,430.84 20 Balboa Bank & Trust, Corp. 357,228,338.03 60,307,086.76 16.88 21,099,187.27 39,207,899.49 21 Banco Prival, S.A. 275,754,850.63 59,682,366.79 21.64 17,758,335.27 41,924,031.52 22 Mercantil Bank (Panamá), S.A. 179,161,434.58 56,501,420.30 31.54 36,245,031.88 20,256,388.42 23 Unibank, S.A. 314,230,934.76 53,574,002.37 17.05 25,747,840.66 27,826,161.71 24 Bank of China Limited 119,829,805.73 38,271,890.85 31.94 12,184,288.73 26,087,602.12 25 Canal Bank S.A. (BMF) 189,812,553.08 17,803,813.49 9.38 17,406,591.70 397,221.79 26 Allbank Corp. 63,954,129.68 16,717,617.59 26.14 10,911,298.29 5,806,319.30 27 St. Georges Bank & Company, Inc. 365,081,045.35 13,690,643.49 3.75 13,040,248.47 650,395.02 28 MMG Bank Corporation 31,453,386.16 9,972,031.07 31.70 2,854,158.50 7,117,872.57 29 Banco Internacional de Costa Rica, S.A. 380,732,684.66 9,599,260.83 2.52 882,422.17 8,716,838.66 30 Korea Exchange Bank, Ltd. 50,632,975.79 8,648,104.59 17.08 3,743,896.99 4,904,207.60 31 Banco Lafise Panamá, S.A. 88,412,840.30 7,666,115.68 8.67 7,666,115.68 0.00 32 FPB Bank, Inc. 37,114,174.07 7,596,396.50 20.47 7,596,396.50 0.00 33 Scotiabank (Panamá), S.A. 555,405,439.70 6,626,862.42 1.19 6,626,862.42 0.00 34 Banco Delta, S.A. 167,681,211.57 4,988,845.15 2.98 4,988,845.15 0.00 35 Banisi, S.A. 176,361,360.42 3,475,347.04 1.97 3,475,347.04 0.00 36 Banco Pichincha Panamá, S. A. 55,868,436.64 1,828,083.55 3.27 157,323.83 1,670,759.72 37 BCT Bank International, S.A. 215,269,899.66 1,562,886.24 0.73 1,030,257.30 532,628.94 38 Banco G & T Continental (Panamá), S. A. (BMF) 17,043,960.58 1,452,073.99 8.52 712,449.76 739,624.23 39 Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. (BLADEX) 493,089,636.78 0.00 0.00 0.00 0.00 40 Citibank, N.A. Sucursal Panamá 285,830,587.45 0.00 0.00 0.00 0.00 41 Banco Azteca (Panamá) S.A. 21,773,216.75 0.00 0.00 0.00 0.00 42 BBP BANK, S.A. 2,792,569.60 0.00 0.00 0.00 0.00 43 Bancolombia, S.A. 29,367,903.07 0.00 0.00 0.00 0.00 44 Banco del Pacífico (Panamá), S.A. 8,574,890.79 0.00 0.00 0.00 0.00 45 Banco Ficohsa (Panamá), S. A. 135,615,582.76 0.00 0.00 0.00 0.00 46 Banco de Bogotá, S.A. 19,480,590.73 0.00 0.00 0.00 0.00 47 Bi-Bank, S.A. 7,232,642.66 0.00 0.00 0.00 0.00 (*) TOTAL 48,196,010,200.82 14,457,618,456.23 30.00 12,465,046,322.85 1,992,572,133.38

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá. Cifras en dólares.