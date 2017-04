Sinaproc warns swimmers to be careful

The civil defense agency Sinaproc reported that swimmers should proceed with caution on both the Pacific and Caribbean coasts.

In the province of Bocas del Toro, specifically in Boca del Drago, there are reports of rains and strong waves.

Respeta las señalizaciones en ríos y playas, recuerda que tu seguridad es nuestra prioridad. Playas con bandera VERDE #FTCAyudapic.twitter.com/tQ2kBPsYIM — SINAPROC PANAMA (@Sinaproc_Panama) 14 de abril de 2017

Sinaproc Director José Donderis said there are 1,200 lifeguards on duty for the holiday weekend.