Ayú Prado dice que no se sintió aludido ante llamado de procuradora

El magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), José Ayú Prado, no se sintió aludido con el llamado que hizo la procuradora Kenia Porcell al Órgano Judicial, para que resuelva los recursos y acciones que han presentado los equipos legales de los procesados en las investigaciones que se adelantan sobre la constructora brasileña Odebrecht en Panamá.

"Lo que dijo la señora procuradora, yo pensé: 'Ella no está hablando de mí'. No se refiere a mi persona, porque yo no tengo nada que hablar con eso", sostuvo Ayú Prado, tras su participación en una sesión de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.

Explicó que el recurso de habeas corpus preventivo donde él es ponente está listo desde febrero, y ahora se encuentra en el despacho de un magistrado -que no identificó- pendiente de firma.

"Cada magistrado debe administrar sus ponencias de la mejor manera posible, porque todos tenemos responsabilidades diferentes", añadió.

Aseguró que no tiene idea a favor de quiénes son los cinco habeas corpus acumulados, por decisión de los magistrados, reunidos el pasado lunes 5 de junio, en un pleno extraordinario. Ayú Prado no acudió a la reunión, porque a esa hora tenía una cita programada con el ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio de la Guardia, referente al presupuesto del Órgano Judicial para el próximo año y la implementación de la carrera judicial.

En esa misma reunión, se decidió no admitir dos habeas corpus, mientras que en otro se acordó aceptar el desistimiento del accionante.

Ante la pregunta de las causas de la demora en resolver los habeas corpus, como alega el Ministerio Público, Ayú Prado dijo: "en lo que yo puedo hablar por mí, cuando yo soy ponente de un habeas corpus se pide el informe inmediatamente. El Ministerio Público siempre ha cumplido en entregar los informes a tiempo y envía copia del expediente, nunca envía el original. No sé si otros magistrados piden el original".

La semana pasada, Porcell precisó que la Fiscalía Especial Anticorrupción del caso Odebrecht no puede avanzar en sus investigaciones, porque hay habeas corpus y amparos sin resolver. Además, indicó que hay otras 27 acciones legales en los juzgados que tampoco han sido evacuadas.