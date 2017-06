Ayú Prado se ausenta del pleno convocado para tratar los 'habeas corpus' de los casos de Odebrecht

El magistrado José Ayú Prado, presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), no participará en el pleno extraordinario que inició la tarde de este lunes 5 de junio, convocado exclusivamente para atender los habeas corpus y amparos de garantías constitucionales presentados por los abogados de varios investigados por la Fiscalía Especial Anticorrupción del caso Odebrecht.

En una nota dirigida al magistrado Luis Ramón Fábrega, Ayú Prado comunica que la reunión del pleno coincide con una cita con Dulcidio de la Guardia, ministro de Economía y Finanzas, para coordinar la elaboración del presupuesto general del Órgano Judicial para el próximo año y la implementación de la carrera judicial.

Ayú Prado es el ponente de uno de los habeas corpus que debe ser tratado por los magistrados: el que presentó el abogado Rosendo Miranda a favor del exministro de Obras Públicas, Federico José Suárez. Pero Ayú Prado alega que ya el caso no está en su despacho. "Según me informaron, desde el 3 de marzo de 2017 está pendiente de firma en el despacho de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, y como es regla general, el Ministerio Público remitió copias autenticadas y no el original de la instrucción sumarial", indica Ayú Prado en la nota a Fábrega.

"En mi escritorio no tengo pendiente la firma de ningún habeas corpus ni amparo de garantías constitucionales que tengan alguna relación con la empresa Odebrecht", agregó.

Ante la ausencia de Ayú Prado, corresponderá a Fábrega -presidente de la Sala Contencioso Administrativo de la CSJ- dirigir el pleno de este lunes.

El pasado viernes 2 de junio, se celebró una reunión extraordinaria del pleno, precisamente para discutir la situación de ocho habeas corpus y dos amparos de garantías constitucionales, después que la procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, le hizo un llamado al Órgano Judicial para que resuelva las acciones que han presentado los procesos en las investigaciones relacionadas a Odebrecht.

En aquella oportunidad, Ayú Prado tampoco acudió, por encontrarse de viaje. Tampoco comparecieron Fábrega, Ángela Russo y Cecilio Cedalise.

Ese día, los magistrados no decidieron nada específico, por lo que acordaron retomar la discusión este lunes 5 de junio.

Información en desarrollo...