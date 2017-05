Cámara de Comercio recomendó al gobierno hacer cumplir las leyes para combatir la inseguridad

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá consideró que la acción inmediata "más importante a implementar" para hacerle frente a la crisis de seguridad en el país, es hacer cumplir las leyes.

"En Panamá debe imperar el estado de derecho. Actualmente, no existe una cultura de respeto a las autoridades ni a la ley. Podemos percibirlo a diario en quienes arrojan basura a las calles, no respetan las normas de tránsito, entre muchas otras situaciones donde no impera la certeza del castigo", se destacó en un comunicado.

Señaló el gremio empresarial que las políticas dirigidas a atender la seguridad ciudadana no deben responder a "medidas reactivas" ante la presión del ciudadano.

En todo caso, agregó, deben concebirse como parte de una agenda de Estado, que permita su sostenibilidad, fundada en los principios de desarrollo humano sostenible, prevención, participación ciudadana, justicia social y el respeto a los derechos humanos.

"La seguridad ciudadana es un elemento esencial para el desarrollo de nuestro país, y un factor determinante para garantizar la calidad de vida de los ciudadanos. Donde existen mayores oportunidades, acceso a un sistema educativo incluyente, a un sistema de salud digno, a una vivienda con servicios básicos, se resuelven, en parte, los problemas de seguridad de un país", señaló.

La Cámara de Comercio recomendó a las autoridades evaluar las acciones o mecanismos de prevención y represión del crimen que en la actualidad se implementan

"Seguramente hay que ajustarlas a las nuevas modalidades criminales que se están desarrollando, la institucionalidad debe estar un paso adelante de las dinámicas criminales para beneficio de todos y de esta manera lograr una sociedad más segura", agregó el gremio.

Recientemente, el presidente de la República, Juan Carlos Varela, solicitó que se cumplan las disposiciones legales que castigan la difusión de informaciones falsas entre la ciudadanía, sobre supuestos robos.

El gobernante citó el artículo No. 260 del Código Penal que establece lo siguiente: "Quien divulgue noticias falsas que pongan en peligro la economía nacional o el crédito público, será sancionado con prisión de dos a cuatro años".

En las últimas semanas se han registrado robos, crímenes y secuestros que han alarmado a la ciudadanía. En algunos casos han sido detenido algunos extranjeros acusados de cometer delitos.

El viernes, Varela anunció que en los próximos días se tomarán una serie de medidas migratorias.

Entre estas se encuentra reducir el permiso de estadía en calidad de turista -de seis meses a tres meses- lo que aplicará a ciudadanos de Nicaragua, Colombia y Venezuela.