Juan Carlos Varela impidió que Panamá le respondiera a Brasil, revela un exabogado de Odebrecht

El abogado Rodrigo Tacla Durán, un antiguo operador financiero externo de Odebrecht, detenido en España por su vinculación al caso Lava Jato, declaró en exclusiva al diario español El País que él asistió a una reunión en Panamá donde el director de la filial de Odebrecht, André Rabello, informó que tenía la confirmación por parte del presidente Juan Carlos Varela, de que el país no contestaría a las asistencias judiciales de Brasil (sobre el caso Odebrecht).

En una extensa entrevista al diario español, Tacla Durán afirmó que “la constructora [Odebrecht] también abonó un millón de euros a dos proveedores de una empresa de ron propiedad de Varela. El pago se hizo a través de una cuenta del HSBC en Hong Kong”.

Al respecto, Varela -que está de gira por Veraguas- dijo que las declaraciones de Tacla Durán son "totalmente falsas". También anunció que guardará silencio. "No voy a opinar de algo que investiga el Ministerio Público", remarcó.

LA AMISTAD VARELA-RABELLO

El exabogado de Odebrecht igualmente contó que la Fiscalía Anticorrupción de España le preguntó si estaba interesado en aportar información a las autoridades panameñas. "Contesté que no tenía ningún problema, siempre que la colaboración siguiera el cauce judicial. No puedo aceptar que la Fiscalía de Panamá llame a las autoridades españolas de un modo informal [extrajudicial]. Cuando pedí que la colaboración de este país fuera oficial, ya no me volvieron a llamar", indicó.

"La clave está en la amistad del responsable de la filial de Odebrecht en Panamá, André Rabello, con el presidente del país, Juan Carlos Varela. Quieren saber qué digo en España, qué pasos doy", agregó.

El Ministerio Público respondió que sí dirigió una asistencia judicial a España, "y por la vía formal".

EL AVIÓN

“Cuando Varela era vicepresidente [2009-2014], se enviaron fondos a Michelle Lasso, una persona vinculada al político que tenía una cuenta en el banco de Odebrecht en Antigua y Barbuda. La constructora se asustó porque Lasso tuvo un problema empresarial en EE.UU. y temió que se le investigara”, contó el operdor financiero.

Tacla Durán dijo que Odebrecht intentó en 2014 regalarle un avión al expresidente de Panamá Ricardo Martinelli. “El político lo rechazó. La constructora quería quedar bien con Martinelli y con el candidato de su partido [el oficialista Cambio Democrático] que concurría a las elecciones generales de 2014, José Domingo Arias, Mimito”.

Rodrigo Tacla, abogado de Odebrecht: "La constructora pagó fiestas con mujeres a políticos de República Dominicana" https://t.co/T2fasOe0tl — EL PAIS América (@elpais_america) 27 de julio de 2017

No fue todo. “Odebrecht también organizaba fiestas. Y enviaba mujeres desde Brasil a celebraciones con políticos en Panamá y República Dominicana. Era la forma de la constructora de expresar su agradecimiento. Aunque luego eso también se convertía en un chantaje…”.

Las fotos se guardaban, añadió el financista. “André Rabello sabía cómo utilizar esas fotos. Rabello también manejaba información sobre las esposas y las relaciones extraconyugales de los políticos panameños. La constructora hacía regalos a sus mujeres”.

Lea la nota completa del diario El País aquí.