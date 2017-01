Cautelan las cuentas de la exministra Alma Cortés por caso de supuesto enriquecimiento injustificado

La Fiscalía Sexta Anticorrupción, a cargo de Aurelio Vásquez, giró este miércoles 25 de enero de 2017 una orden para incautar cuentas bancarias y propiedades de la exministra de Trabajo y Desarrollo Social (Mitradel) Alma Cortés, dentro de la investigación relacionada al presunto enriquecimiento injustificado de la exfuncionaria del gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014).

Fuentes judiciales confirmaron que el oficio se giró en dos bancos de la localidad para la incautación de cuentas de la exministra Cortés, quien tiene medida cautelar de impedimento de salida del país por la investigación que lleva el fiscal Vásquez.

No se informó sobre cuáles fueron las propiedades incautadas a Cortés, quien además es miembro de la directiva del partido Cambio Democrático.

La Fiscalía investiga a Alma Cortés, después que un informe de auditoría elaborado por la Contraloría General de la República concluyó que el patrimonio económico de la exministra tuvo un incremento de $2.5 millones que, supuestamente, no puede justificar.

En diciembre pasado, Cortés no pudo viajar hacia Miami, Estados Unidos. Según Alma Cortés, las autoridades migratorias que están en el a eropuerto de Tocumen no recibieron la notificación del Juzgado Cuarto Penal que la autorizaba a viajar, sin embargo, la exministra no ha hecho un nuevo intento por ingresar a Estados Unidos.