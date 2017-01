Contraloría audita a dos personas ligadas a los contratos de Odebrecht

La Contraloría General de la República realiza auditorías por posible enriquecimiento injustificado a dos personas ligadas a los contratos de Odebrecht, empresa que admitió haber pagado $59 millones en sobornos a funcionarios panameños, entre los años 2009 a 2014.

Así lo dio a conocer el contralor general de la República, Federico Humbert, este lunes 16 de enero en el noticiero Telemetro Reporta.

En su entrevista con Telemetro Reporta, Humbert se abstuvo de mencionar los nombres de los auditados. "Cualquier paso en falso puede afectar el proceso", argumentó.

Una vez concluyan estas auditorías, los resultados serán enviados a la Procuraduría General de la Nación, para que realice las investigaciones penales que correspondan.

En la entrevista, el contralor indicó que "Odebrecht no es el único culpable".

$59 millones pueda que no sea suficiente, yo creo que allí puede haber muchísimo más que eso” Federico Humbert Contralor General de Panamá

"No creo que son $59 millones... Yo no creo que son cuatro personas, no creo que es una empresa", añadió.

El pasado 21 de diciembre, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó sobre un acuerdo alcanzado entre los fiscales de Nueva York y Odebrecht, en el que la constructora ­—principal contratista del gobierno panameño—­ reconoce haber pagado $788 millones en sobornos a funcionarios de varios países. De esa cifra, $59 millones corresponden a coimas pagadas a funcionarios panameños, a cambio de recibir contratos de obras públicas.

Humbert admitió que el caso es "delicado, complicado y trascendental" en la historia del país. Esto, tomando en cuenta también que parte de los movimientos de dinero no se hicieron a través del sistema financiero y bancario de Panamá.

Afirmó que no se pueden limitar a un quinquenio en los temas de justicia. "Todo lo que es una porquería eventualmente flota".

"Esta Contraloría quiere que se haga justicia, caiga quien caiga, sea quien sea”, opinó. Subrayó que "la búsqueda de justicia en casos de corrupción no tiene gobiernos, partidos, amistades, familias".

Humbert agregó sentirse "satisfecho" con el trabajo que realiza la procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, aunque reconoció que este es "lento" debido al calendario jurídico, que "no es el mismo que el mediático".

"Aquí lo más importante no es solo salir y decir que hay una preocupación, hay que ser valiente y presentar las denuncias al Ministerio Público", enfatizó.

La semana pasada, Porcell comunicó que la constructora brasileña se comprometió a entregar —en un plazo breve— "los primeros $59 millones" que pagó en sobornos a personas naturales y jurídicas en Panamá. La procuradora aclaró que este compromiso no afecta el resultado de las investigaciones que adelanta el MP.

El secretario general de la Procuraduría General de la Nación, Rolando Rodríguez Cedeño, informó que investigan a cuatro panameños "de muy alto perfil", como parte del proceso.