Cuestionan a la Policía Nacional por retención masiva de motociclistas

Eran cerca de las 4:00 p.m., de este jueves 16 de marzo cuando la abogada Cristina López recibió una llamada a su despacho.

Le informaban que su mensajero Daniel Espinosa, se encontraba retenido en la estación de la Policía Nacional, ubicada en San Francisco.

¿Qué le pasó a Espinosa? Resulta que este jueves 16 de marzo, en horas de la mañana dos sujetos a bordo de una motocicleta le propinaron varios disparos al auto donde viajaba un ciudadano de nacionalidad irlandesa. El hecho ocurrió específicamente a la altura del semáforo entre Multiplaza y el Hospital de Punta Pacífica.

Esto provocó que cerca del mediodía, la Policía iniciara un operativo para dar con los sujetos, no obstante, durante el operativo, que no fue anunciado, se violó el derecho de la libre circulación a decenas de motociclistas, según explicaron algunos abogados.

López, narró a La Prensa que cuando se acercó a la sede policial de San Francisco para conocer la situación de su mensajero, ninguno de los agentes policiales que se encontraban en el lugar supieron explicarle por qué cerca de 50 motorizados se encontraban en el lugar sin poder irse.

“Cuando llegué vi cerca de 50 motorizados retenidos. Estaban en un limbo jurídico. No podían salir porque les tenían sus motos, que son propiedad privada, y sus documentos de identidad bajo custodia de la Policía, imagínese en medio de esa circunstancia nadie puede irse”, contó.

Agregó que “no había una jerarquía [superior] y nadie supo decir nada y los motorizados llevaban ya tres horas de estar retenidos".

"Me molesté con las autoridades", añadió la jurista quien habló de que a estas personas se les violaron sus derechos "flagrantemente", algo que, dijo, "en el país está pasando muy a menudo”.

Al ver las situación, López decidió ser la abogada de los 50 motorizados. “En ese momento saqué la Constitución y le enseñé el artículo 217 al policía, el mismo dice que “La Ley arbitrará los medios para prestar asesoramiento y defensa jurídica a quienes por su situación económica no puedan procurárselos por si mismos, tanto a través de los organismos oficiales, creados al efecto, como por intermedio de las asociaciones profesionales de abogados reconocidas por el Estado”. "Les dije a todos que si me daban poder para representarlo y me dijeron que sí verbalmente, así que procedí a hablar con el mayor Gordón que llegó dos horas después al lugar”, contó.

Reiteró “nadie puede ser privado de su libertad, sino es por autoridad competente y siempre y cuando esté investigado por alguna causa”.

La Constitución así lo señala en el artículo 21 “nadie puede ser privado de su libertad, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente, expedido de acuerdo con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la Ley. Los ejecutores de dicho mandamiento están obligados a dar copia de él al interesado, si la pidiere ...” . Mientras que en el artículo 22 dice que: “Toda persona detenida debe ser informada inmediatamente y en forma que le sea comprensible, de las razones de su detención y de sus derechos constitucionales y legales correspondientes... ”

Precisamente, López manifestó que el mayor Gordón, “fue muy amable, pidió disculpas y yo le pedí que le explicara la situación a los pobres motorizados que no sabían porque habían sido retenidos”.

El mayor, según narró la abogada, le explicó que se trataba de un “operativo nacional porque hubo un intento de homicidio a un irlandés”.

Los motorizados empezaron abandonar la sede de la Policía a eso de las 7:00 p.m., cuando les entregaron sus documentos y motos.

Se pudo conocer que en la sede de Ancón se retuvo a unos 300 motorizados y otros 80 en el área de Parque Lefevre.

El abogado Silvio Guerra, también se refirió al hecho esta mañana en el noticiero de Telemetro. "Esto me pareció irreverente a la Constitución y al derecho penal panameño, se dio una flagrante violación de la libertad de tránsito y derechos ciudadanos".

HABLA FANUCO

El director de la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito, Javier Fanuco, explicó este viernes 17 de marzo en una entrevista dada al Sistema Estatal de Radio y Televisión que en “ el día de ayer se retuvo a una cantidad de motociclistas, para verificar su documentación, su licencia, su estatus, como ustedes conocen, muchos de estos conductores de motocicletas son extranjeros y se está verificando que la documentación sea la apropiada para manejar este tipo de vehículo.

Agregó que se retuvo a unos 100 motociclistas en distintos puntos del país, pero que solo dos motos fueron transportadas con grúas, porque sus conductores no tenían la documentación acreditada para manejar dicho vehículo.

Fanuco dijo a este medio, que su departamento prestó colaboración al operativo que lideró la Policía Nacional luego del incidente en Punta Pacífica.