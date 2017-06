José Domingo Arias regresa a la Fiscalía Especial Anticorrupción para indagatoria

El ex candidato presidencial de Cambio Democrático (CD) José Domingo Mimito Arias regresó este lunes 12 de junio de 2017 a la sede de la Fiscalía Especial Anticorrupción, para ser indagado por la supuesta donación de Odebrecht a la pasada campaña.

Arias, que llegó a las 8:50 a.m. al edificio Avesa en compañía de su abogado Armando Fuentes, dijo a periodistas que hoy continuaría dando respuestas a todos los requerimientos que ha hecho la fiscalía sobre la campaña política de 2014. Indicó que esto lo hace "con toda la responsabilidad del caso".

"Nosotros no vamos a hacer ninguna declaración que pueda alterar el curso de la investigación, pero estamos completamente tranquilos que presentamos las respuestas y la transparencia de nuestra campaña”, agregó.

Mimito Arias regresa al Avesa: Supuestas donaciones de Odebrecht a la campaña presidencial del CD en 2014. pic.twitter.com/PkaHWPCeQW — La Prensa Panamá (@prensacom) 12 de junio de 2017

En la diligencia del pasado lunes 9 de junio, Mimito Arias habló públicamente de este tema, cuando aseguró que no recibió fondos de Odebrecht, constructora brasileña envuelta en un escándalo de corrupción que involucra a varios países, entre ellos Panamá. Arias indicó que aportó como pruebas una nota del Tribunal Electoral que señala que su campaña no recibió fondos de Odebrecht. La semana pasada la fiscal especial Zuleika Moore no le aplicó ninguna medida cautelar al ex abanderado presidencial de CD.

Por este caso, la fiscalía también investiga a los esposos Joao Santana y Mónica Moura, quienes realizaron el trabajo de estrategia política de la campaña presidencial de CD.

En mayo pasado, Moura declaró en Brasil –donde está detenida por el caso Odebrecht– que negoció con el expresidente Ricardo Martinelli el costo de la campaña: $16 millones los pagaría Odebrecht, $4.5 millones los daría CD y $500 mil se los dio el propio Martinelli en un maletín.

Información en desarrollo...