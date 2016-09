Alma Cortés denuncia al fiscal que lleva su caso; alega supuesta extralimitacion de funciones

La exministra de Trabajo Alma Cortés denunció este viernes 9 de septiembre al fiscal Sexto Anticorrupción Aurelio Vásquez por lo que ella considera extralimitación de funciones.

+ info Fiscal ordena detención preventiva para la exministra Alma Cortés

La Fiscalía Sexta Anticorrupción investiga a Cortés, después que un informe de auditoría elaborado por la Contraloría General de la República concluyó que el patrimonio económico de la exministra (2009-2014) tuvo un incremento de $2.5 millones que, supuestamente, no puede justificar. El fiscal ordenó la detención provisional de Cortes, medida cautelar que fue cambiada a impedimento de salida del país y al pago de una fianza de $300 mil

"Ese señor no suelta mi expediente... Me tuvieron retenida el 11 de agosto. No había una sola medida donde se ordenara mi detención. No se había concluido la indagatoria cuando me pusieron un escolta. Todo el día 11 estuve sometida a maltrato psicológico. Una policía de la Dirección de Investigación Judicial me seguía hasta el baño. No me permitieron ir a almorzar", se quejó Cortés.

La exfuncionaria presentó la denuncia ante la Procuraduría General de la Nación (PGN).

Los resultados de la auditoría fueron remitidos por el contralor Federico Humbert a la PGN el 7 de junio pasado, para los trámites pertinentes.

"Puedes tener los millones que tengas, pero ese hombre me las va a pagar frente de la justicia", dijo sobre el contralor. Cortés profirió iguales advertencias sobre los auditores de la Contraloría que firmaron el informe sobre su situación patrimonial.

