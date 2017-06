Felipe 'Pipo' Virzi se pone a disposición de la fiscalía en caso por supuesto blanqueo de capitales

El exvicepresidente de la República, Felipe Pipo Virzi, concurrió de manera voluntaria la mañana de este lunes 26 de junio de 2017 a la Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada, a cargo de Marcelino Aguilar, para ponerse a disposición de esa agencia de instrucción en torno a cualquier diligencia dentro de la investigación sobre una serie de transacciones efectuadas para la compra del grupo Editora Panamá América S.A. (Epasa) –que agrupa a varios medios de comunicación impresos– presuntamente con fondos vinculados a actividades ilícitas.

“Me he enterado por parte de mis abogados y los medios de comunicación de la existencia del presente proceso, en el que se me menciona en la presente investigación”, dice la nota que lleva la firma de Virzi y que entregó a la fiscalía en compañía de su abogado Alfredo Vallarino.

La nota señala que, a pesar de que sus abogados han aclarado estas informaciones erradas, ha considerado que si “el despacho estima que mi presencia le es de alguna relevancia o importancia procesal, le indicó que tal y como lo he hecho en cada causa que he afrontado en los últimos años, bastará un llamada o una citación para que el fiscal tenga la absoluta certeza de nuestra comparecencia a cada diligencia o requerimiento que a mí se me realice”.

Virzi – junto con su abogado– abandonaron a los pocos minutos la fiscalía, cuya sede está en el edificio Avesa, en vía España. El 22 de junio pasado la fiscalía formuló cargos y ordenó indagar a tres empresarios por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales por este proceso.

El fiscal Aguilar indagó al empresario Moisés Levy y además tiene programado indagar a otros empresarios vinculados a la empresa Transcaribe Trading, S.A. (TCT), que han sido imputados dentro de esta investigación.