Aaron Mizrachi habría logrado coima de 10% del contrato con SAP

Aaron Mizrachi, “por ser allegado a la Presidencia [de Ricardo Martinelli] y valiéndose de sus influencias”, habría logrado una comisión de 10% del contrato de $14.5 millones suscrito en 2010 por la multinacionalSAP y la Caja de Seguro Social.

Así consta en la providencia de indagatoria a 14 personas –incluyendo a Mizrachi– que emitió en abril pasado el fiscal sexto Anticorrupción, Aurelio Vásquez, quien investiga el caso.

En tanto, Analida Martinelli, hermana del expresidente Martinelli envió este lunes, 29 de agosto, un correo electrónico a este diario, relacionado con las publicaciones hechas sobre este tema, en el cual se identificó como pareja sentimental de Mizrachi.

FISCALÍA SEÑALA RESPONSABILIDADES

Este medio tuvo acceso a la providencia que dictó, en abril pasado, la Fiscalía Sexta Anticorrupción con relación a la investigación sobre la supuesta comisión de delitos contra la administración pública en perjuicio de la Caja de Seguro Social (CSS) tras la firma de un contrato para la instalación de un software de $14.5 millones, conocido como ‘programa Safiro’.

El fiscal Aurelio Vásquez ordenó la indagatoria de al menos 14 personas entre funcionarios de la CSS, de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) y particulares por su presunta vinculación a la supuesta comisión del delito investigado.

PROVIDENCIA E INDAGATORIA

Fuentes del derecho consultadas por este diario explicaron que la providencia es una resolución emitida por autoridad competente en la cual se ordena la realización de un trámite, mientras que la indagatoria es la declaración que se le toma al procesado o imputado sin que esté bajo juramento. La providencia de indagatoria es la resolución por medio de la cual se ordena hacer una indagatoria. La providencia es la orden, y la indagatoria es el acto que cumple con dicha orden.

RESPONSABILIDADES

El fiscal señala en su providencia las supuestas responsabilidades de cada uno de los exfuncionarios y particulares en el referido contrato. A Guillermo Sáez-Llorens, exdirector de la CSS, se le señala como el “encargado de ejercer la correcta administración de la institución”. De Carlos Tasón, exdirector de Innovación y Transformación de la CSS, se indica que “no cumplió con solicitar” a la AIG concepto favorable de los pliegos del contrato.

Mientras que a Carlos García, excotizador de la CSS, encargado del acto público desde su origen, se le vincula por la supuesta falta de cumplimiento de deberes y obligaciones con respecto a la convocatoria del acto público. A Ely Brokamp, exjefa de Contabilidad de la CSS, se le señala por la presunta falta de evaluación y seguimiento oportuno en cuanto a la funcionalidad del proyecto Safiro.

A Levis Arcia, exsupervisor de Compras de la CSS, se le atribuye supuestas faltas en sus deberes de servidor público. En tanto, a Alberto Toledano, exdirector de Finanzas de la CSS, se le vincula por supuesta falta de evaluación y seguimiento del proyecto Safiro.

Además, está Alison García, ex coordinadora administrativa de la CSS. La fiscalía señala que supuestamente García no verificó la entrega correcta de lo que establecía el contrato.

A Sergio Suárez, ex director nacional de Innovación de la CSS, se le relaciona por que supuestamente no cumplió con leyes y reglamentos para evitar la afectación al patrimonio del Estado.

Yadira Gómez de Escobar, exdirectora de Recursos Humanos de la CSS, es imputada por la supuesta falta de seguimiento oportuno al proyecto. Alexis González, excolaborador de la CSS, es mencionado en la providencia por su “inobservancia del deber ciudadano”.

Se señala a Eduardo Jaén, exdirector de la AIG, por ser el responsable directo de la aprobación del contrato. A René Jethmal, excoordinador del Gobierno Digital de la AIG, se le vincula porque supuestamente avaló la solicitud para la aprobación del software a la CSS.

Entre los particulares, se identifica a Heraclio Bustamante, representante de True Marketing, que según declaración jurada rendida ante la fiscalía por el agente del FBI (Buró Federal de Investigaciones, por sus siglas en inglés) Stuart Robinson, habría pagado el 1% del contrato a Jaén en concepto de soborno.

El 22 de agosto pasado en ampliación de su indagatoria, Jaén aceptó que recibió un soborno de $120 mil.

El fiscal menciona a Vicente García, exvicepresidente de SAP, por los supuestos sobornos que habría pagado a funcionarios panameños. García, en abril de 2015, se declaró confeso ante un juez federal de Estados Unidos.

También, incluye a Mauricio Deveaux, representante de Advanced Consulting, porque habría pagado 10% del contrato a Aaron Mizrachi, cuñado del expresidente Ricardo Martinelli.

Señala la providencia que Mizrachi, valiéndose de su influencia en la Presidencia de la República, prometió a García la aprobación del contrato. Con relación a esa vinculación a la que hizo referencia este medio en publicaciones anteriores, Analida Martinelli, pareja sentimental de Mizrachi, remitió un correo en el que rechazó las aseveraciones (leer a continuación).

Reproducción exacta de correo de Analida Martinelli sobre publicaciones de ‘La Prensa’

ESTA NO ES LA PRIMERA VEZ QUE LE ESCRIBO A ALGUNO DE USTEDES PERIODISTAS DE LA PRENSA DONDE ES CLARO QUE LA DESINFORMACION Y LA TERGIVERSACION DE LOS HECHOS CON FINES DE DESTRUCCION DE REPUTACION ES LO QUE PREDOMINA Y DONDE NO IMPORTAN QUE LOS HECHOS ESTEN PALPABLES; USTED ESCRIBE MENTIRAS O VERDADES A MEDIAS ME IMAGINO SIGUIENDO LA LINEA DE QUIEN LE PAGA. PERO SI LE QUEDA ALGO DE DECENCIA Y PROFESIONALISMO EN SU CARRERA SU DEBER ES RECTIFICAR. SU FUTURA CREDIBILIDAD ESTA EN ENTREDICHO CON ARTICULOS COMO ESTE.

LE PONE EL TITULO A SU ARTICULO .. AARON MIZRACHI , CLAVE EN CASO SAP… POR DONDE ES LA CLAVE?

PARA EMPEZAR ESTE CONTRATO FUE APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DE LA CSS CONFORMADA POR MULTIPLES PERSONAS DE DIFERENTES GREMIOS QUE MIZRACHI NI CONOCE.. Y SI LA PRESIDENCIA LE TUVO QUE DAR VISTO BUENO RECUERDE QUE ESTO FUE EN EL 2010 Y RECUERDE QUIENES ESTABAN EN EL GABINETE EN ESA EPOCA.

LE ESCRIBO YO PORQUE EL UNICO CARGO QUE TIENE AARON MIZRACHI EN EL CASO SAP ES EL DE TRAFICO DE INFLUENCIA…NO QUE RECIBIO UN REAL DE COIMA. Y LA RAZON DE TRAFICO DE INFLUENCIA SERIA PORQUE YO SOY HERMANA DEL EXPRESIDENTE MARTINELLI Y SOY PAREJA SENTIMENTAL DE MIZRACHI. HE ALLI LA RELACION. LE HAN HECHO UNA DISECCION A TODAS LAS CUENTAS DE MIZRACHI Y QUE ADEMAS REPOSAN EN EL MP Y JAMAS HAN ENCONTRADO NINGUN CHEQUE O TRANSFERENCIA QUE IMPLIQUE ALGUNA RELACION CON ESTE CASO. NO LO HAN ENCONTRADO PORQUE NUNCA HUBO NADA, NI SIQUIERA ALGUN CORREO.

TODO LO QUE DICE EN SU DECLARACION JURADA STUART ANDREW ROBINSON ES LO QUE EL OYO EN EL JUICIO DE VICENTE GARCIA CONVICTO EN LOS ESTADOS UNIDOS.. FUE LA ASISTENCIA JUDICIAL QUE PIDIO PANAMA Y LO MANDARON A EL. ESE ES EL PAPEL DEL SR. ROBINSON, NINGUNO MAS.. HASTA ALLI LLEGAN SUS CONOCIMIENTOS, DE LO QUE OCURRIO.

LEEASE BIEN EL EXPEDIENTE.. USTED ASEVERA QUE EXISTEN CORREOS ENTRE VICENTE GARCIA CON VARIOS Y MENCIONA QUE TAMBIEN HUBO CORREOS CON AARON MIZRACHI … MENTIRAS!!! NO EXISTE NINGUN CORREO DE AARON MIZRACHI CON NINGUNA DE ESTAS PERSONAS NI CON VICENTE GARCIA COMO USTED DICE..TAMPOCO ESO LO DICE ROBINSON!

SI USTED TUVO ACCESO AL EXPEDIENTE Y VIO EL TAL CONTRATO EN BLANCO, CON INSTRUCCIONES DE COMO MANDAR TRANSFERENCIAS, ES PARA REIRSE.!! PRIMERO NO ESTA FIRMADO POR NADIE, SEGUNDO SOLO DICE UN P.O. BOX NUMBER , A VER SI CON UN NUMERO DE APARTADO POSTAL ALGUIEN LE PUEDE MANDAR A USTED UNA TRANSFERENCIA! NO EXISTE NI UN NUMERO DE CUENTA BANCARIA SIQUIERA. ESTA ES LA CLAVE?

EL RESTO DEL ARTICULO LO DEDICA A OTROS HECHOS DEL CASO..PERO SU TITULO ES AARON MIZRACHI, CLAVE DEL CASO!

GARCIA Y MIZRACHI SE CONOCIERON POR 20 MINUTOS EN UNA SOLA OCASIÓN ENTRE FEBRERO DEL 2010 Y MAYO DEL 2010 Y SE CAYERON PESIMO, ESO ESTA EN EL EXPEDIENTE CUANDO GARCIA DICE QUE MIZRACHI LE PARECIA ARROGANTE… ASI ES QUE NO DIGA USTED QUE SE REUNIERON VARIAS VECES… OTRA MENTIRA! “ DE ALLI EN ADELANTE GARCIA Y MIZRACHI COMENZARON A HACER NEGOCIACIONES Y A ENVIARSE CORREOS A TRAVES DE LA EMPRESA DE BISSOT” QUE MENTIRA TAN GRANDE!! NO HAY UN CORREO ENTRE MIZRACHI Y GARCIA O ENTRE MIZRACHI Y BISSOT.!!!

EN FIN… TODO ESTO SE DEBE A QUE GARCIA HIZO UN TRATO PARA REBAJAR SU PENA QUE ERA DE 108 MESES Y QUEDO EN 22 MESES Y HUBIERA PODIDO IRSE PARA SU CASA SI HUBIERA PROBADO QUE HABIA UNA RED DE FUNCIONARIOS CORRUPTOS Y MIENTRAS MAS MENCIONABA Y MAS IMPORTANTES ERAN SUS POSIBILIDADES DE SALIR LIBRE AUMENTABAN. COMO EN ESTADOS UNIDOS NO PUDO INCULPARA A NINGUNO PORQUE NO HUBO PRUEBAS Y/O NO ERAN AMERICANOS, LE DIERON 22 MESES. Y TODO LO QUE DIJO DE MIZRACHI FUE QUE BISSOT YA FALLECIDO LE DIJO QUE RONNY MIZRACHI ERA LA ENTRADA A LA FAMILIA REAL, Y COMO BISSOTT MURIO PUES NO SE PUEDE CAREAR.. POR UN BOCHINCHE SIN FUNDAMENTO LE PUSIERON UNA ORDEN DE DETENCION PREVENTIVA Y UNA ALERTA ROJA DE INTERPOL A MIZRACHI SIN SIQUIERA LLAMARLO A INDAGATORIA. USTED HA VISTO UN GRADO DE MALDAD MAS ALTO QUE ESTE?

SI USTED QUIERE ESCRIBIR LA VERDAD, NO DUDE EN CONTACTARME… PERO NO ESCRIBA POR COMPLACER PORQUE LA GENTE NO ES TONTA Y YA SE HAN DADO CUENTA DE TANTA INFAMIA.

