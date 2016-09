Hacinamiento en las cárceles, un mal que preocupa

Con la implementación del sistema penal acusatorio (SPA) en el Primer Distrito Judicial, al Órgano Judicial le queda una tarea pendiente para reducir

las actuales condiciones de hacinamiento en las cárceles: modificar el Código Judicial.

Debido a que el SPA solo es aplicable para los procesos que se iniciaron desde este 2 de septiembre, según el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Ayú Prado, se requerirán ajustes “muy cuidadosos” al Código Judicial, que será aplicable exclusivamente para los casos abiertos antes del 2 de septiembre.

En tal sentido, Ayú Prado se refirió al proyecto de ley 245, impulsado por el Órgano Judicial, que se encuentra pendiente de segundo debate en el pleno de la Asamblea Nacional desde finales de 2015 y que tiene entre sus objetivos modificar el Código Judicial y el Código Penal para reducir el hacinamiento en los centros penitenciarios del país.

Manifestó que el hacinamiento es una preocupación de todos, aunque con la entrada en vigencia del SPA se espera que disminuya la cantidad de nuevos privados de libertad sin juicio y sin condena.

No obstante, expresó que el sistema judicial aún enfrenta la situación preocupante de los actuales reclusos a quienes no se les ha enjuiciado y no tienen condena, y a quienes no se les aplica el SPA, sino el Código Judicial.

“De seguro, esta será una preocupación a partir del lunes por parte del ministro de Gobierno, Milton Henríquez, y de la viceministra María Luisa Romero”, dijo Ayú Prado.

Aseguró que le dará un impulso al proyecto, pero en coordinación con el ministro de Gobierno y la procuradora de la Nación, Kenia Porcell, ya que la iniciativa fue presentada a la Asamblea de manera conjunta.

Manifestó que, a pesar de que la iniciativa está pendiente de segundo debate, aún hay que hacerle ajustes que tendrán que ser “manejados con mucho cuidado”.

Según el Colegio Nacional de Abogados, de los 18 mil reos que hay en las cárceles, a 11 mil no se les ha enjuiciado aún.