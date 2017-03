Humbert sobre Odebrecht: 'No fueron $59 millones ni fueron cuatro personas'

La Contraloría General de la República elabora nueve auditorías de proyectos adjudicados a la constructora brasileña Odebrecht, centro de un escándalo por corrupción en el hemisferio.

Así lo informó este martes 7 de marzo de 2017 el contralor Federico Humbert, después de una reunión con la procuradora general de la Nación, Kenia Porcell.

Humbert indicó que –de oficio– la entidad que dirige inició cinco procesos relacionados a la constructora, como la cinta costera –en sus fases 1, 2 y 3– y la renovación del Casco Antiguo, entre otros proyectos que estuvieron a cargo de Odebrecht.

El funcionario agregó que luego llegaron otras solicitudes, como el proyecto de riego Remigio Rojas. En total, nueve procesos.

"No fueron $59 millones, no fueron cuatro personas y les puedo garantizar que no fue una empresa", dijo Humbert a los periodistas.

"Varias empresas, lastimosamente, como se dice en buen panameño, pasaron por taquilla", agregó.

En diciembre pasado, las autoridades estadounidenses revelaron documentos en los que Odebrecht admite haber pagado $59 millones en sobornos a funcionarios panameños entre los años 2010-2014, a cambio de contratos de obras de infraestructura pública.

Humbert destacó que Porcell lleva a cabo un trabajo con independencia y prudencia necesaria. "Cualquier paso en falso puede viciar un proceso", y advirtió que la Contraloría no entregará a la Procuraduría General de la Nación los resultados de una auditoría si esta no tiene información sustentada.

La Fiscalía Especial Anticorrupción surgió a raíz de que Odebrecht admitiera haber sobornado a funcionarios y particulares en Panamá, entre 2010 y 2014.