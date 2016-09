Se inicia audiencia a Ricardo Martinelli por la compra de comida deshidratada

El magistrado Oydén Ortega, fiscal del proceso seguido al expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) por la compra de comida deshidratada con fondos del Programa de Ayuda Nacional (PAN), presentó los resultados obtenidos de una asistencia judicial a Brasil, país donde se elaboraron dichos alimentos.

Ortega presentó la documentación en la audiencia de control que se celebra este jueves 15 de septiembre, en la Corte Suprema de Justicia, en presencia del magistrado Jerónimo Mejía, quien actúa como juez de garantías.

La asistencia fue enviada a Brasil el 25 de junio de 2015 y se ampara en la Ley 5 de 2008, que aprueba el tratado sobre asistencia judicial mutua entre Panamá y Brasil, en materia penal. Específicamente se requería información sobre la relación entre Prativita Nutricinales Ltda., empresa brasileña que fabricó y vendió la comida deshidratada a Lerkshore Inc., proveedora del PAN.

Martinelli no compareció personalmente a la audiencia y se hizo representar por los abogados Carlos Carrillo, Sidney Sittón y Rogelio Cruz.

Sittón argumentó que "ninguno de esos documentos guardan relación alguna con nuestro representado".

Igualmente, pidió que se de por concluido el plazo de la investigación, dado que ya pasaron los seis meses contemplados en los artículos 291 y 292 del Código Procesal Penal.

Ortega replicó que el plazo no ha vencido. "Tenemos muy claro, clarísimo esta etapa. Por eso pedimos la audiencia de imputación. Y no se puede contar ningún plazo porque no se le han imputado los cargos al investigado, momento a partir del cual comienzan a correr los plazos de los artículos 291 y 292 del Código Procesal Penal", indicó.

El expresidente salió de Panamá el 28 de enero de 2015; sus abogados han dicho que se encuentra radicado en Miami, Estados Unidos.

Noticia en desarrollo...