Juzgado otorga fianza de excarcelación a Riccardo Francolini, por el caso del préstamo de la Caja de Ahorros

El Juzgado Decimocuarto Penal otorgó una fianza de excarcelación por $200 mil a favor de Riccardo Francolini, dentro del proceso que se le sigue por la supuesta comisión del delito contra la administración pública en perjuicio de la Caja de Ahorros (CA).

Francolini, que fue presidente de la junta directiva de la CA en el quinquenio 2009-2014, tendrá prohibido abandonar el país sin autorización judicial, según el fallo de la juez Vilma Urieta, que accedió a la petición de fianza solicitada por Ángel Calderón, abogado del imputado.

El fallo tiene fecha del 19 de mayo pasado. Francolini está detenido desde el 12 de octubre de 2016; ahora se encuentra en el penal El Renacer.

La investigación es por el préstamo de $9 millones que la CA otorgó en el año 2011 al consorcio HPC-Contratas-P&V, para la construcción del fallido centro de convenciones de Amador. En el expediente consta que los dineros fueron desviados a terceras personas jurídicas que no guardan relación con el proyecto. El Juzgado consideró que la responsabilidad que le asistía a Francolini era "colegiada", junto a los demás directores principales de la CA: Ricardo Arango Pezet (vicepresidente), Anastancio Ruiz de León, Ricardo Chanis y Fernando Correa. Los dos primeros tienen medidas cautelares distintas a la detención preventiva; Correa no tiene impedimento alguno, y Chanis tiene orden de conducción con fines de indagatoria, puesto que es el único que no ha comparecido personalmente.

El Juzgado censuró que Francolini sea el único exdirectivo con detención preventiva, pese a que los cinco tienen funciones de aprobación de créditos.

Por este caso también están detenidos Jayson Pastor, exgerente general de la CA, y West Valdés, fundador de la liquidada casa de valores Financial Pacific (FP). Igualmente, son investigados Felipe Virzi, Ricardo Calvo, Manuel Morales y Tobías Garrido Nicolau, ligados al consorcio HPC-Contratas-P&V; el exsugerente general de la CA, Rodrigo Arosemena Pino, y el socio de Valdés en FP, Iván Clare.

Francolini también está investigado por el caso de los sobornos de la constructora Odebrecht a funcionarios y particulares panameños a través de bancos suizos. En este proceso también fue favorecido con una fianza de excarcelación por $50 mil, acción apelada por la Fiscalía Especial Anticorrupción del caso Odebrecht.

Información en desarrollo…