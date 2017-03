Mossack Fonseca, 'una organización para ocultar la procedencia del dinero': Ministerio Público

Rómulo Bethancourth, fiscal Segundo Especializado contra la Delincuencia Organizada, describió a la firma forense Mossack Fonseca como una organización dedicada a la venta de un "producto", utilizado para ocultar la procedencia ilícita de dineros.

Bethancourt, que investiga a la firma por la posible comisión del delito de blanqueo de capitales, informó que los dueños del bufete -fundado por Jürgen Mossack y Ramón Fonseca Mora- indicó que se pudo probar el ingreso de dinero ilícito al sistema bancario panameño, gracias a la asistencia judicial de autoridades brasileñas.

Bethancourth ofreció una conferencia de prensa -junto a los también fiscales Ricaurte González y Octavio Nicolau- este jueves 23 de marzo, "para que la ciudadanía vea que esta es una investigación seria... Tenemos un control judicial que a la fecha ha avalado la investigación". Por este caso, se encuentran detenidos preventivamente Mossack, Fonseca Mora y Edison Teano, empleado de la firma.

"Cada uno de los procesados ha sido informado por qué se ha adoptado la más grave de las medidas cautelares", indicó Betancourth, que estuvo acompañado por los también fiscales Ricaurte González y Octavio Nicolau.

También está detenida María Mercedes Riaño, encargada de la oficina de Mossack Fonseca en Brasil, donde -según los fiscales- captó clientes y brindó asesorías "que les permitían evitar ser conocidos y esconder la procedencia de los dineros". Esa estructura fue la utilizada para supuestamente encubrir los sobornos que circularon como parte de la operación Lava Jato en Brasil.

"Esa persona en Brasil recibió los pagos y los envió a una cuenta a nombre de la firma en Panamá... La cuenta a la que hacemos referencia fue cerrada hace un año", señaló Bethancourth, quien resaltó la colaboración de los bancos panameños, "que han proporcionado información para identificar al beneficiario final del dinero".

Bethancourth informó que la investigación inició el 30 de enero de 2016, gracias a información recabada en Brasil como parte del entramado de Lava Jato. Negó que estos hechos tengan relación con la supuesta filtración de documentos denunciada por Mossack Fonseca en abril pasado, en medio de la investigación global conducida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) sobre las estructuras offshore creadas por la firma para ocultar dineros y evadir regulaciones.

González señaló que el hackeo denunciado por la firma no ha podido ser comprobado. "No hay elementos que nos permitan decir que esa información [la de Brasil] proviene de un hackeo. Ese delito no se ha acreditado", y agregó que toda la colaboración solicitada a las autoridades brasileñas está enmarcada en la Convención de Palermo. González añadió que el próximo mes viajará a Curitiba, Brasil, para una reunión con fiscales de ese país y precisar si hay más cuentas bancarias utilizadas por la organización.

"Aquí no estamos persiguiendo la profesión de abogado. Investigamos a miembros de la firma, porque son las personas dueñas de la cuenta [en Panamá] y reciben el beneficio de los dineros que llegaban", remarcó.

Desde 30ene2016 se inició investigación debido al origen de la operación #LavaJato, sobre delitos financieros. pic.twitter.com/7KRgUrtTzD — Ministerio Público (@PGN_PANAMA) 23 de marzo de 2017

MP investigó cuenta donde se recibían fondos. Bancos han dado información oportuna. Hay 4 procesados a la fecha. — Ministerio Público (@PGN_PANAMA) 23 de marzo de 2017

También se informó que la procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, viajarán a Europa la próxima semana, para participar en reuniones como parte de otra investigación en la que también estaría involucrada Mossack Fonseca. No se especificó la fecha, país o caso.

Guillermina McDonald, abogada de Mossack, Fonseca Mora y Teano, ha dicho en reiteradas ocasiones que se desconoce la razón por la que están detenidos sus clientes desde febrero pasado. En un aviso pagado por la firma se dice "la única razón por la cual a los señores Mossack y Fonseca se les vincula, es por ser los socios principales del bufete de abogados en Panamá que lleva sus apellidos".

