Pleno de la Corte decide acumular cinco 'habeas corpus' ligados a los casos de Odebrecht

El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), reunido en sesión extraordinaria, decidió acumular cinco acciones de habeas corpus presentados por los abogados de los investigados por la Fiscalía Especial Anticorrupción del caso Odebrecht.

"Previa acumulación de las acciones de habeas corpus, se decidió aceptar el desistimiento de uno de ellos y declarar no viable el resto", indicó una nota de prensa del Órgano Judicial. El boletín oficial no precisa cuáles fueron las acciones desestimadas y declaradas no viables.

La decisión fue comunicada este lunes 5 de junio, poco después de las 6:00 p.m. El pleno estaba reunido desde las 3:30 p.m., en una sesión presidida por el magistrado Luis Ramón Fábrega, luego que el magistrado presidente José Ayú Prado informara que no podía acudir a la reunión, porque ya tenía una cita con el ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio de la Guardia, para tratar el presupuesto del Órgano Judicial correspondiente al próximo año, así como la implementación de la carrera judicial.

Más información en la edición impresa de La Prensa del martes 6 de junio de 2017...