Procuradora Porcell le dice al Órgano Judicial: 'Resuelvan las acciones para que las investigaciones avancen'

La procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, hizo un llamado al Órgano Judicial para que atienda los recursos y acciones presentados por las partes investigadas en los procesos -hasta ahora hay 24- que se adelantan sobre la constructora Odebrecht.

De la actuación del Órgano Judicial depende el futuro de las investigaciones, que a la fecha involucran a 36 personas: 22 panameños, 13 brasileños y 1 estadounidense.

“Es importante que se resuelvan esas acciones para que el Ministerio Público pueda seguir con sus investigaciones”, dijo Porcell en una conferencia de prensa este miércoles 31 de mayo, junto a Rolando Rodríguez y David Díaz, secretario y subsecretario, respectivamente, de la Procuraduría General de la Nación (PGN).

Porcell indicó que hay dos amparos de garantías constitucionales y seis habeas corpus (algunos presentados desde el 25 de enero de 2017) sin resolver.

“En la medida en que las acciones que se han llevado a los tribunales y el Órgano Judicial no se resuelvan, el Ministerio Público no puede avanzar”, y advirtió que no pretende intervenir en asuntos que son competencia de otros órganos. “Simplemente pido que cada institución que asumió un reto de respeto a la Constitución y la ley, asuma su rol”, remarcó.

Igualmente, solicitó a las entidades bancarias que atiendan “a la brevedad posible” los pedidos de información requeridos como parte de las investigaciones.

"Aquel que cometió un delito de corrupción o de blanqueo de capitales sabe lo que hizo", advirtió.

Hasta ahora, producto de las diligencias de la Fiscalía Especial Anticorrupción del caso Odebrecht, se han aprehendido e identificado $56 millones repartidos así: $22 millones depositados en cuentas en Suiza, $12.8 millones en Andorra y $13.9 millones en bancos locales, así como $8 millones que corresponden a un apartamento en Madrid y un helicóptero. Los dos últimos son bienes aprehendidos a los hermanos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, los dos hijos del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal, que están investigados por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales, a través de bancos suizos. La presencia de ambos ha sido requerida a Interpol por la PGN.

Porcell informó que las 24 investigaciones abarcan contratos de Odebrecht y subsidiarias adjudicados en las tres últimas administraciones presidenciales. Algunas de las obras ya han sido auditadas por la Contraloría General de la República. La PGN solicitó una ampliación de las mismas.

Sobre las delaciones de los ejecutivos de Odebrecht, resguardadas por la Fiscalía General brasileña, indicó que este jueves 1 de junio se reactivan las asistencias judiciales presentadas por varios países –incluyendo Panamá- a Brasil.

Si la PGN ha logrado instruir 24 expedientes sin contar con el contenido de las delaciones, “esto nos demuestra que en Panamá las investigaciones van por buen camino”, remarcó. Por tanto, la decisión del fiscal brasileño Rodrigo Janot de mantener la confidencialidad de las delaciones, "en nada afecta nuestras investigaciones". También hay asistencias con España. Estados Unidos, México, Suiza y Andorra.

Buscamos acuerdo mínimo, el cual es de $59 millones, el mínimo, según la ley, el mismo firmado con EEUU. — Ministerio Público (@PGN_PANAMA) 31 de mayo de 2017

También dijo que las fiscales anticorrupción se han reunido con abogados de Odebrecht. La empresa pretende “replicar acuerdos ya suscritos con todos los países” y acogerse a la Ley 4 de 2017 que permite los acuerdos de rebaja de pena a cambio de colaboración.

“Estoy casi segura de que eso se va a lograr, porque hay una manifestación expresa de colaboración con la empresa”, indicó.