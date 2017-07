Rafael Guardia Jaén, llevado de urgencia al hospital Santo Tomás

Rafael Guardia Jaén, quien fuera director del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN) en el gobierno anterior, fue trasladado de urgencia este jueves 6 de julio de 2016 al hospital Santo Tomás.

"Me siento mal, mal, no aguanto la columna, ya no aguanto", fueron algunas de las palabras de Guardia Jaén al llegar, esposado y custodiado, al hospital de la capital panameña.

Guardia Jaén afirmó que, desde hace 30 días, no cuenta con los medicamentos que requiere en El Renacer. "Ya no aguanto", repetía.

En tanto, el abogado Víctor Orobio subrayó que su defendido presenta severos dolores lumbares y otras dolencias.

Orobio dijo que próximamente en el Tribunal Superior de Justicia se deben tomar tres decisiones importantes con relación a proteger la salud de su cliente.

"Ellos deben adoptar la figura del tribunal garantista de derechos humanos. No ver exactamente el tema de los procesos que enfrenta, sino la certificación de los médicos y autoridades competentes de que no hay medicamentos ni el personal idóneo para atenderlo".

Guardia Jaén está detenido desde noviembre de 2014 por la presunta comisión de delitos contra la administración pública.