Ordenan detener a tres mujeres vinculadas en el homicidio del futbolista Amílcar Henríquez

El Tribunal Superior de Apelaciones de Colón revocó las medidas cautelares dictadas el 17 de abril por un Juez de Garantías y ordenó la detención provisional de tres mujeres imputadas presuntamente en los homicidios del futbolista de la Selección Nacional de Panamá, Amílcar Henríquez, y de Delano Wilson y por la tentativa de homicidio de Josimar Salvador.

La decisión unánime del tribunal fue dictada la tarde de este jueves 20 de abril tras una apelación sustentada por el fiscal de la Sección de Homicidio/Femicidio, regional de la provincia de Colón, Reynaldo Ceballos, quien acreditó la participación de las tres damas que se encontraban el 17 de abril en la residencia donde fue dejado un carro robado en la barriada Sagrada Resurrección, el cual mantenía indicios de disparos y una matrícula que fue identificada por testigos.

Al momento en que cuatro imputados en el proceso se daban a la fuga tras una serie de allanamientos, las damas vinculadas en el caso, entre ellas una mujer de 70 años, dueña de la residencia en mención, fueron aprehendidas en la casa donde fueron ubicadas más de cien municiones de armas de grueso calibre, proveedores y pistolas.

El tribunal presidido por el magistrado Diego Fernández junto a las magistradas Sandra Castillo y Giovanina Antinori consideraron de forma unánime, que las tres imputadas representan un peligro para la comunidad y para las víctimas, como también mantienen peligro de fuga.

Los magistrados consideraron que los indicios argumentados por la fiscalía y recabados en la escena tras la aprehensión de ocho personas están concatenadas al hecho de sangre.

A la cuarta persona imputada, una dama de 18 años, se le confirmó la medida cautelar dictada por el Juez de Garantía, de firmar los días martes y miércoles con las prohibiciones de no salir del territorio nacional y de no acercarse al área de Nuevo Colón, donde viven los familiares de las víctimas. La decisión estuvo basada en que la dama no residía en la casa donde fue vinculada y es vecina del lugar.