Se suspende audiencia a Luis Cucalón, porque no se presentó ante el juez

El Juzgado Décimo Penal suspendió la mañana de este lunes 29 de mayo la audiencia preliminar del proceso seguido a Luis Cucalón, exjefe de la Dirección General de Ingresos (DGI), por la supuesta comisión del delito de abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos.

La audiencia no se realizó ya que Cucalón -que está recluido en el Hospital Punta Pacífica desde el 9 de septiembre de 2015, no se presentó al acto.

Esta es la tercera ocasión en que la audiencia preliminar no se puede llevar a cabo. Originalmente, el acto debía celebrarse el pasado 3 de octubre de 2016, pero se pospuso para el 15 de mayo. No obstante, ese día se tuvo que cancelar porque el juzgado no recibió oportunamente respuesta sobre el estado de salud del exfuncionario. Desde aquella fecha se decidió que la audiencia se realizaría este 29 de mayo, hecho que fue puesto en conocimiento de todas las partes desde aquel 3 de mayo.

Cucalón es investigado por ordenar congelar las cuentas bancarias y bienes inmuebles de la empresa Digicel Panamá, S.A., a pesar de conocer la existencia de un amparo de garantías constitucionales que lo impedía. La denuncia la presentó Publio Cortés, actual titular de la DGI.

El exdirector Nacional de Ingresos también es procesado por la supuesta comisión de delito contra la administración pública, por las irregularidades en el cobro de impuestos a través de Cobranzas del Istmo, S.A. (CISA), empresa que en el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014) tenía el contrato exclusivo para cobrar la cartera morosa del Estado. Cucalón también es investigado por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales, por transferencias bancarias entre CISA y la sociedad Langton International Holding.