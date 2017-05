Segundo Tribunal Superior de Justicia avala orden de conducción de Ricardo Chanis

El Segundo Tribunal Superior de Justicia declaró legal la orden de conducción de Ricardo Chanis Correa, exmiembro de la junta directiva de la Caja de Ahorros (CA), como parte de la investigación por el préstamo de $9 millones que otorgó el banco al consorcio HPC-Contrata-P&V, para la supuesta construcción de un centro de convenciones en Amador.

En el fallo, con fecha del 10 de mayo, los magistrados María de Lourdes Estrada Vilar, Adolfo Mejía y Secundino Mendieta señalan que la orden de conducción girada por la Fiscalía Especial de Descarga se justifica, “debido a la gravedad y la magnitud de la lesión patrimonial causada por el desembolso de una suma considerable de dinero [$9 millones], en favor de sociedades que no tienen ningún tipo de relación comercial para la realización de las obras de construcción del centro de convenciones de Amador”.

La defensa de Chanis, representada por el abogado Gilberto Cruz Ríos, presentó una acción de habeas corpus en la que señalan que la orden de conducción de su cliente fue girada de manera de inmediata, sin haber citado a Chanis “ las tres veces que obliga la ley”. No obstante, en su fallo, los magistrados recuerdan que el Código Judicial señala que cuando se trata de delitos con pena privativa de libertad, el fiscal de la causa no tiene la obligación de girar las boletas de citación, “tal como lo señala el letrado de la defensa”.

Chanis Correa es requerido desde el 14 de octubre de 2016, cuando la Fiscalía Especial de Descarga ordenó su conducción con fines de indagatoria. Nunca se presentó. Posteriormente, el 28 de octubre de ese mismo mes, la fiscalía –entonces a cargo de Tania Sterling- declaró su detención preventiva.

Por este caso, están detenidos preventivamente el ex presidente de la junta directiva de la CA Riccardo Francolini; el ex gerente general del banco Jayson Pastor, y el fundador de la casa de valores Financial Pacific, West Valdés.

Otros tres miembros de la junta directiva de la CA durante el periodo 2009-2014 ya han sido indagados por Sterling. Se trata de Fernando Correa, Anastacio Ruiz y Ricardo Arango.