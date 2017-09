El hospital Punta Pacífica le pide a Luis Cucalón que se traslade a otro centro médico

El Hospital Punta Pacífica, al que ingresó Luis Cucalón hace casi dos años, comunicó al al exdirector General de Ingresos que tiene un plazo de cinco días, que vencen el próximo 9 de septiembre, para trasladarse a otra facilidad hospitalaria, ya sea pública o privada.

La decisión fue adoptada después de las declaraciones que Moisés Bartlett, abogado de Cucalón, ofreció a Telemetro Reporta el pasado lunes, " en el que utiliza como excusa, entre otros elementos, al Hospital Punta Pacífica, para justificar su depósito hospitalario", indicó Felix Puga, gerente Legal de Pacífica Salud: Hospital Punta Pacífica, en una nota dirigida a Cucalón el 4 de septiembre pasado.

La nota circula en redes sociales y fue leída en los noticieros Telemetro Reporta y TVN Noticias.

Aunque Puga, al ser consultado por La Prensa, contestó: “Me acabo de enterar de este tema... No estaba al tanto de que había una nota en redes sociales”, varios médicos del referido hospital confirmaron la autenticidad de la carta.

No es todo: el abogado Bartlett confirmó esta mañana que ya no es parte de la defensa de Cucalón -defensa que, según él precisa, había asumido parcialmente y no "en su totalidad"-.

Agregó que no conoce personalmente a su hasta ahora cliente, ya que asumió la defensa a través de un poder que recibió de otros miembros del equipo legal de Cucalón.

Reconoció que la entrevista que ofreció el pasado lunes a Telemetro Reporta causó "alguna incomodidad" con el resto del equipo.

En la entrevista al noticiero, Bartlett planteó que Cucalón debía ser evaluado por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imlcf), como se solicitó a la jueza penal Águeda Rentería, para establecer el estado de su salud física y mental del exfuncionario. Agregó que el hospital, su director médico y el médico de cabecera deberían explicar al país por qué Cucalón ha estado hospitalizado por casi dos años.

Después de dicha entrevista, Bartlett contó a La Prensa que recibió varias llamadas,, incluyendo algunas de otro abogado de Cucalón -cuyo nombre no precisó-, quien le informó que “al señor Cucalón lo estaban sacando a patadas del hospital a causa de la entrevista” y que “la entrevista había incomodado” al centro médico “y eso los había dejado mal parados”.

Por esa situación, Bartlett pidió hablar con Cucalón, pero le informaron que podía atenderlo en cinco días, ya que ahora está ocupado con la mudanza del hospital. “Yo no he visto hasta el día de hoy al señor Cucalón, el poder me lo otorga a través del equipo legal, es algo usual, no es extraordinario”.

Agregó que si Cucalón deja el hospital, su estado de salud no debe ser crítico, " porque si fuera crítico no le darían cinco días para dejar el hospital”.