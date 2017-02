Por caso de alquiler de helicópteros llaman a juicio a 25 personas

Por la presunta comisión de delitos contra la administración pública en perjuicio del desaparecido Programa de Ayuda Nacional (PAN), la Fiscalía Anticorrupción de Descarga pidió el llamamiento a juicio de 21 personas.

Este caso investigado por la fiscalía a cargo del fiscal Javier Mitre Burgos surge por el alquiler de helicópteros con fondos del PAN.

Según una auditoría que efectuó la Contraloría General de la República, Cabin Corp. Heliflight Panamá, S.A., Angels Wings Life Team Inc. y Level One Venture Everlast Aviation (Love Aviation Inc.) fueron las más favorecidas con los contratos.

La Fiscalía Anticorrupción además pidió llamamiento a juicio a otras cuatro personas, a quienes se les imputa el delito de corrupción de servidor público.

También se pidió el sobreseimiento provisional a favor de otros imputados por corrupción y estafa.

Mitre Burgos remitió el sumario del caso al Juzgado Decimoquinto de Circuito Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá.

En esta investigación supuestamente están implicados los exministros de Desarrollo Social Guillermo Ferrufino; de Salud Franklin Vergara y Javier Díaz; y de Desarrollo Agropecuario Emilio Kieswetter y Óscar Osorio.

También son mencionados Giacomo Tamburrelli y Rafael Guardia, entonces directores del desaparecido PAN.