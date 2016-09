Con ocho casos arranca el Sistema Penal Acusatorio

Durante el primer día de implementación del sistema penal acusatorio (SPA) en el Primer Distrito Judicial –que incluye las provincias de Panamá, Darién, Panamá Oeste y Colón, y las comarcas Guna Yala, Wargandí y Emberá– las autoridades iniciaron ocho procesos, siete de estos por denuncias, relacionadas con los delitos de robo y homicidio.

El primero de los casos fue reportado en la provincia de Colón, apenas 25 minutos después de que entrara en vigencia el nuevo modelo. Según el reporte, dos personas fueron asaltadas por igual número de maleantes armados, mientras caminaban por calle 12 Central.

Mientras, a las 12:41 p.m., se registró un caso de violencia doméstica en Panamá Oeste, y a las 3:30 a.m. ocurrió un homicidio en calle primera Boca La Caja. Allí fue localizado el cuerpo de un joven de 20 años, que murió en un confuso hecho.

En Chilibre, distrito de Panamá, a las 5:00 a.m., se reportó una denuncia por lesiones personales, caso por el que fue aprehendida una persona, aunque luego fue puesta en libertad, después de evaluaciones efectuadas por un médico forense.

En tanto, en el distrito de San Miguelito se presentó una denuncia de robo de documentos personales en perjuicio de una dama.

El Ministerio Público informó que estas denuncias son investigadas, y que si se vincula a alguna persona con los hechos, se solicitará una audiencia ante los jueces de garantías para entonces presentar la imputación, asignar a un defensor público y formalizar la correspondiente acusación.

ENTRE PROMESAS Y CRITICAS A LA JUSTICIA SE INICIA EL SPA

Las autoridades judiciales celebraron con actos oficiales, discursos y cocteles la entrada en vigencia ayer del sistema penal acusatorio (SPA) en el Primer Distrito Judicial (Panamá, Panamá Oeste, Colón, Darién y comarcas) y prometieron la reducción de la mora judicial, respeto a los derechos humanos y una justicia más expedita con el inicio del nuevo sistema.

Mientras que la sociedad civil reclamó que se retome los nombramientos en el SPA como lo dispone la ley de Carrera Judicial y solicitaron que se otorguen los presupuestos adecuados para el buen funcionamiento del SPA en todo el país.

MAGISTRADOS PROMETEN BAJAR MORA JUDICIAL

En Plaza Ágora, a un costado de la vía Simón Bolívar (Transístmica), se inauguraron las 19 salas de audiencia del SPA, que atenderán los casos del centro de la ciudad de Panamá. Había ansiedad ante el inicio del sistema entre los jueces de juicio, jueces de garantías, magistrados del Tribunal de Apelaciones y asistentes de sala de audiencia que estaban en el lugar.

En ese acto, el magistrado vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Hernán De León, estimó que se trata de una gran oportunidad para darle a la sociedad panameña un sistema de administración de justicia que acabará con la mora judicial y que otorga certeza en el respeto a los derechos humanos de los intervinientes en el proceso.

En tanto, el magistrado presidente de la CSJ, José Ayú Prado, inauguró las salas de audiencias del SPA para el distrito de San Miguelito que funcionarán en Plaza Conquistador en la vía Tocumen.

Ayú Prado pidió a los funcionarios nombrados para laborar en el sistema honrar la apuesta que hizo el pleno de la Corte al seleccionarlos para que apliquen e implementen este sistema de justicia de la mejor manera.

Dijo que ya no va a depender del pleno de la Corte la implementación del sistema penal acusatorio. “Va a depender de ustedes; el pleno de la Corte no los va a abandonar, va haber acompañamiento, va haber un monitoreo, vamos a actuar como buenos padrinos; pero son sus hechos, sus acciones y sus omisiones los que van a validar si nos equivocamos al apostar por ustedes y todavía creemos que no nos equivocamos”, señaló.

Ayú Prado reconoció que nombró 931 funcionarios para el SPA sin cumplir con la ley de Carrera Judicial bajo la excusa de que no había presupuesto para implementar la norma. Esta decisión le valió fuertes críticas de la sociedad civil.

“El pueblo quiere salir de un sistema que caducó hace años, por más que lo procuramos sostener los excelentes funcionarios que componemos la administración de justicia; el sistema no daba más y ahora hay un nuevo sistema que debemos aplicar de la mejor manera posible”, destacó.

“Para 2017 hemos previsto todo lo necesario para intentar compensar las insuficiencias de recursos y poder entonces enfrentarnos a las dificultades que de seguro nos van a venir en 2017”, indicó Ayú Prado, quien también inauguró las oficinas del SPA en la ciudad de Colón.

Por su lado, el magistrado de la CSJ Oydén Ortega participó en la apertura de las salas de audiencias que funcionarán en Plaza Millenium, en el sector de La Pesa, en La Chorrera.

Allí dijo que con el SPA debe acabarse no solo con la mora judicial, sino también con la gran cantidad de detenidos sin que se le haga juicio. “La idea es que siendo un proceso tan rápido no pregona la condena, sino sugiere arreglos en delitos menores entre la víctima y el responsable del delito…”.

Destacó que aún falta más divulgación a la ciudadanía con respecto al SPA.

MP, PREPARADO

En tanto, la procuradora de la Nación, Kenia Porcell, encabezó los actos en el edificio Avesa, en vía España, para iniciar el SPA en el Primer Distrito Judicial, el de mayor volumen de casos.

Porcell manifestó que los funcionarios del MP están preparados y capacitados para el sistema.

Destacó que las personas que ocupan los cargos en el SPA fueron seleccionadas por haber obtenido las mejores calificaciones. “Tenemos un equipo de fiscales y colaboradores del interior del país de los otros distritos judiciales que están en un proceso de acompañamiento con los colaboradores que tenemos aquí en Panamá”, manifestó.

EJECUTIVO SE PRONUNCIA

Mientras que con motivo del inicio del SPA, el presidente de la República, Juan Carlos Varela, emitió un pronunciamiento en el que recordó que su administración se comprometió con este cambio tal cual como estaba contemplado en el plan estratégico de gobierno y brindó el apoyo mediante la asignación de recursos.

SOCIEDAD CIVIL RECLAMA CUMPLIR LEY

La Comisión de Estado por la Justicia emitió ayer un comunicado en el que lamentó que los nombramiento para el SPA se hayan hecho sin tomar en cuenta las normas previstas en la Constitución y la ley de Carrera Judicial aprobada en octubre de 2015.

“En ese sentido, la Comisión de Estado por la Justicia exhorta al pleno de la Corte Suprema de Justicia para que en el menor tiempo posible revisen y adecuen los nombramientos hechos en el Sistema Penal Acusatorio ajustando los mismos a lo establecido en la Ley de Carrera Judicial”.

La Comisión, en la que participan representantes del Ejecutivo, Legislativo, Judicial y de la sociedad civil, indicó que sus integrantes “observan con preocupación que al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses no se le haya dotado de los fondos que son urgentes y necesarios para que pueda prestar de forma oportuna y adecuada los servicios periciales que el sistema penal acusatorio exige para una mejor prestación de la administración de justicia penal, por lo que instamos se adopten las medidas correspondientes para que se garantice la disponibilidad presupuestaria requerida”.

Mientras que el Movimiento Independiente (Movin) advirtió en un comunicado que la falta de presupuesto no es excusa para la improvisación en el nombramiento del personal del SPA como lo hicieron los magistrados de la CSJ.

Además, Movin hizo un llamado al Ejecutivo y a la Asamblea Nacional a que asignen los fondos necesarios para la correcta y puntual implementación de la carrera judicial y del SPA.

(Con información de Juan Díaz, Gustavo Aparicio, Aminta Bustamante y Luis Burón Barahona).