Investigadores señalan que el crimen en Punta Pacífica fue un 'homicidio por encargo'

La sección de Homicidio y Feminicidio de la Fiscalía Metropolitana del Ministerio Público señaló que el crimen de Tatiana Lorenzo Boyd es manejado por los investigadores como un "homicidio por encargo".

"Se aclara que no se trata de un feminicidio, toda vez que las modalidades no se ajustan a esta realidad, porque la occisa no fue escogida como víctima por ser mujer, y lo referencia la manera como se ejecutó el hecho", señala una nota de prensa de la Procuraduría General de la Nación (PGN).

"Esta conducta ejecutada es atípica en Panamá, es del extranjero, sin embargo, se han dado algunos casos con esta modalidad, que son complejos", señala el comunicado oficial.

Lorenzo Boyd fue baleada este jueves 18 de mayo en una cafetería que está en la planta baja del Hospital de Punta Pacífica. Según las investigaciones, dos personas -consideradas "sujetos de alta peligrosidad"- participaron en el hecho.

Un grupo élite -conformado por miembros de la fiscalía, de la Dirección de Investigaciones Judiciales (DIJ) y la Policía Nacional- realiza diferentes diligencias para localizar a los dos sospechosos, por lo que se revisan las cámaras de seguridad de la zona comercial de Punta Pacífica, las del hospital y las del corredor Sur.

Un conductor de taxi es el testigo clave del homicidio de Lorenzo Boyd.

El ministro de Seguridad, Alexis Bethancourt, remarcó en Colón que el incidente "lo estamos viendo con ribetes de crimen organizado", sin aportar mayores detalles.

TESTIGOS PROTEGIDOS

La PGN informa a aquellas personas que tengan información, que se guardará la confidencialidad "para que no sean sujetos de amenazas o cualquier tipo de agravio a su integridad". Los teléfonos habilitados para tal fin son 507-3499, 507-2952, 512-2228 y 512-2222.

La víctima recibió varios disparos por parte de dos hombres que llegaron en una motocicleta, de acuerdo con los informes preliminares de las autoridades.

Los testigos relataron que fueron más de siete tiros los que se escucharon cuando fue atacada Lorenzo Boyd en el Café Neto del Hospital de Punta Pacífica.

La mujer frecuentaba el hospital, donde se encuentra internado desde hace 20 meses el investigado exdirector de Ingresos Luis Cucalón. Alma Cortés, dirigente de Cambio Democrático (CD) y amiga de Lorenzo Boyd, contó que la víctima era parte del "cuerpo legal" de Cucalón y que, adicionalmente, le había confiado que temía por su seguridad.