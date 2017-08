La fiscalía y los alguaciles se oponen al traslado de Ricardo Martinelli a un penal para 'convictos'

La Fiscalía de Miami y el Cuerpo de Alguaciles de Estados Unidos -en inglés, United States Marshals Service- solicitan al juez federal Edwin Torres, que no se concrete el traslado del expresidente Ricardo Martinelli al Instituto de Correcciones Federales, que está al sur de la ciudad de Miami, por considerar que se trata de un penal "específicamente diseñado para presos convictos".

Martinelli, que desde el 12 de junio está recluido en el Centro de Detenciones Federales, contiguo a la Corte del Distrito Sur de la Florida, solicitó el cambio de centro, porque -según sus abogados- este no tenía las facilidades para preparar su defensa, de cara a la audiencia de extradición, que se celebrará el próximo 23 de agosto.

El cambio fue autorizado por el juez Torres el pasado 9 de agosto, a solicitud de la defensa del exmandatario. No obstante, este viernes 11 de agosto, el fiscal Adam Fels introdujo una moción en la que solicita al juez no concretar el traslado. Según Fels, el Cuerpo de Alguaciles y el Centro de Detenciones Federales han advertido que el Instituto al que se pretende enviar a Martinelli es un penal exclusivo para convictos y que tiene una política de visitas de los abogados mucho más estricta: están prohibidas los lunes y los viernes, sábado y domingo se permite únicamente de 8:30 a.m. a 3:00 p.m., y la cita debe ser coordinada por lo menos con 72 horas de antelación.

En contraste, en el Centro de Detenciones Federales, los abogados pueden visitar a sus clientes todos los días, entre las 7:00 a.m. y las 9:00 p.m. Además, es una instalación administrativa, en la que usualmente se aloja a aquellos detenidos que no han sido condenados por un delito y que están a orden de la fiscalía, como es el caso de Martinelli, advirtió Fels.

El Instituto de Correcciones Federales es considerado una prisión de mínima seguridad y tiene amplios jardines, a diferencia del Centro de Detenciones Federales, un edificio con ventanas de cuatro pulgadas de ancho que está en el centro de Miami, junto a varios edificios federales y cerca del campus de la Universidad de Miami-Dade.

Martinelli fue detenido el pasado 12 de junio, cerca de su mansión de $8.2 millones en Coral Gables. En dos oportunidades, el juez le ha negado libertad bajo fianza, por considerar que hay un alto riesgo de fuga, dado el patrimonio y las conexiones de Martinelli.

El expresidente es solicitado para que enfrente el proceso que se le sigue por la interceptación no autorizada de las comunicaciones de hasta 150 personas, desde el Consejo de Seguridad Nacional, en los dos últimos años de su mandato.