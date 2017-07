El equipo de abogados del expresidente Ricardo Martinelli, detenido en Miami desde el pasado 12 de junio, había convocado a una conferencia de prensa para presentar más pruebas sobre la información “falsa” que supuestamente reposa en el expediente de extradición de su cliente.

Pero llegado el momento, eso no sucedió.

“No vamos a entrar a dar declaraciones sobre las acciones de la defensa… No vamos a hacer ningún comentario sobre la estrategia legal en Estados Unidos”, indicó Carlos Carrillo, uno de los abogados defensores de Martinelli, durante la conferencia de prensa convocada en una de las oficinas de Cambio Democrático (CD), en urbanización Obarrio, este lunes 10 de julio.

Con el grupo de letrados también estaba Mario Martinelli, hermano del exmandatario, que se retiró sin hacer comentarios a los medios de comunicación.

El equipo legal sí anunció que presentará acciones legales contra el embajador de Panamá en Estados Unidos –que es Emmanuel González Revilla, aunque su nombre nunca fue mencionado en la conferencia- y una funcionaria de la Cancillería en Panamá -no identificada hasta ahora-, por supuestamente haber “usurpado funciones e introducido de forma ilegal pruebas y documentos”, indicó la abogada Alma Cortés, exministra de Trabajo en el gobierno pasado y subsecretaria general de CD, el partido fundado por Martinelli.

Entre las pruebas que presuntamente se habrían introducido está un affadavit (declaración) de Ismael Pittí, un exespía del Consejo de Seguridad Nacional que participó en la interceptación no autorizada de las comunicaciones en los dos últimos años del gobierno de Martinelli. La defensa alega que la declaración de Pittí no está en la solicitud de extradición que envió la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a la Cancillería panameña, y que éste documento fue supuestamente anexado al expediente por la embajada de Panamá en Washington. Solicitan, por tanto, que la nulidad de la declaración de Pittí y que ésta no sea tomada en cuenta en el proceso de extradición.

Los abogados de Martinelli ya presentaron estos argumentos ante el juez Edwin Torres, de la Corte del Distrito Sur de la Florida. Torres negó la libertad bajo fianza de Martinelli, por considerar que el caso presentado por la CSJ, es bastante "sólido", pese a los intentos de la defensa por "socavar" la credibilidad del magistrado Harry Díaz, fiscal del proceso seguido a Martinelli por la interceptación ilegal de la comunicaciones.

'EN REBELDÍA'

Los abogados del exgobernante insisten que no hay una orden de arresto contra su cliente.

"La orden de detención girada contra Ricardo Martinelli fue exclusivamente por no comparecer [a una audiencia en la CSJ], es decir, por desacato de no haber estado presente en una audiencia", dijo Carrillo.

Pero el pleno de la CSJ sí ordenó la detención provisional de Martinelli, el 21 de diciembre de 2015, después que el magistrado Jerónimo Mejía -en funciones de juez de garantías- declarara al expresidente "en rebeldía" por ausentarse a la audiencia en la que formalmente se le imputaría la supuesta comisión de cuatro delitos: la inviolabilidad del secreto y del derecho a la intimidad, peculado de uso y peculado de apropiación.

Finalmente y con la debida autorización del pleno de la CSJ, Mejía remitió a la Cancillería los documentos sobre la solicitud de arresto y extradición de Martinelli, el 26 de mayo de 2016. La Cancillería, a su vez, envió la solicitud a Estados Unidos, el 28 de septiembre pasado.

El próximo 25 de julio, en Miami, se celebrará una audiencia sobre la solicitud de extradición de Martinelli, quien permanece detenido sin derecho a fianza desde el pasado 12 de junio.

