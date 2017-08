María Corina Machado: 'Es momento de pasar de la retórica a la acción'

La política María Corina Machado, líder del movimiento Vente Venezuela, está convencida de que la protesta de calle debe mantenerse, porque ha sido un componente fundamental de la lucha contra el gobierno de Nicolás Maduro, al tiempo que ha ayudado a que la comunidad internacional se convenza de que lo que existe en su país es una dictadura y se sume a las voces locales que venían reclamando el retorno de la democracia al país.

En entrevista con este medio este lunes 7 de agosto de 2017, Machado dijo que espera que en la reunión que tendrán mañana en Perú los ministros de Relaciones Exteriores de América Latina, estos tengan una postura firme y coherente con la gravedad de la crisis que afrontan los venezolanos, porque ya no es tiempo de retórica sino de acción.

También analizó el escenario actual de Venezuela, donde el alzamiento ocurrido el pasado domingo es visto por ella como una muestra de la erosión del respaldo de las Fuerzas Armadas al Gobierno y, en una mirada introspectiva del liderazgo opositor, reconoce que están en deuda con el mandato que les dio el pueblo el pasado 16 de julio para hacer retornar la institucionalidad y la democracia al país.

Machado ha sido un personaje incómodo para el régimen, ya que siempre ha denunciado su talante antidemocrático. Ella, junto al líder de Voluntad Popular, Leopoldo López, y el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, ambos en prisión domiciliaria en este momento, lideraron la propuesta " La Salida" -que en 2014 impulsó a la población a ejercer su derecho a la protesta pacífica, en rechazo a las acciones del régimen- y también salió al frente del desconocimiento del régimen pidiendo a los venezolanos ejercer su derecho de rebelión, consagrado en el artículo 350 de la Constitución, ese en el cual se fundamentó el llamado a la consulta popular del pasado 16 de julio, al que acudieron 7 millones 535 mil 259, de los cuales el 80% optó por desconocer a las autoridades constituidas y por pedir la conformación de un gobierno de unión nacional que convocara a elecciones generales.

- ¿Cómo amanece Venezuela después de la jornada de ayer? La información del alzamiento militar ha sido muy confusa.

Venezuela cada día amanece en una situación humanitaria más catastrófica e insoportable y lo que ha ocurrido ayer es la demostración de que el último pilar que le queda al régimen para sostenerse, que es la fuerza y las armas, también se quiebra. Y no me refiero solamente al hecho de que un grupo reducido de militares haya actuado para sustraer armas. Fundamentalmente me refiero a la reacción que hubo por parte de quienes defendían uno de los principales fuertes del país, eso le demuestra a usted que dentro de la Fuerza Armada existe un repudio a la dictadura tan amplio y tan fuerte como el que existe en el resto de la sociedad venezolana.

- ¿Entonces, el alzamiento sí fue legítimo, no como ha tratado el Gobierno de desvirtuarlo a través de los medios oficiales, diciendo que la mayoría de los que participaron son civiles y que detrás de esto está la oposición?

Nosotros, lo que le hemos pedido a la Fuerza Armada desde el primer día es que baje las armas, que no acate órdenes de disparar y de reprimir a un pueblo que legítimamente está en rebelión popular y que cumpla estrictamente lo que dice la Constitución cuando le ordena estar al servicio de la nación y no de un proyecto político. Eso es lo que le exigimos y desde luego a lo que nosotros aspiramos es una transición a la democracia de manera inmediata y eso significa la salida de Maduro y el régimen del poder, sin demora.

- En diferentes ocasiones y diversos líderes habían dicho que las acciones se iban a radicalizar a medida que la situación avanzara y que no iban a dejar que se instalara la constituyente. Pero la realidad es que la constituyente se instaló y ha tomado decisiones como la destitución de la fiscal general, ha ordenado la reestructuración del Ministerio Público y han dicho que la Comisión de la Verdad se va a encargar de buscar a los responsables de la violencia y definir incluso qué sanciones les impondrían, y para ellos los violentos son ustedes. ¿Qué les queda a ustedes para tratar de evitar que la constituyente siga avanzando?

Nada de lo que usted dice puede sorprendernos, porque es evidente que Nicolás Maduro y su régimen, después de 128 días de rebelión popular, entendieron que el país estaba decidido a avanzar. Maduro ha ido perdiendo todo: Perdió la gente, cuando más del 90% del país exige su salida inmediata; perdió la calle, cuando a pesar de la represión y la amenaza los ciudadanos nos hemos mantenido sin tregua en todo el país; perdió el respaldo y la complicidad internacional, que esto hay que reconocer que era uno de los pilares fundamentales, primero del [finado expresidente Hugo] Chávez y después de Maduro.

Cuando usted tiene más de 50 países que desconocen la constituyente y dicen que no reconocerán ninguna de sus decisiones, que llaman a Maduro dictador, que lo expulsan del Mercosur -lo suspenden por decirlo suavemente, pero a los efectos prácticos es lo mismo- como sucedió [el pasado] sábado en Brasil, ha perdido esa complicidad de otros órganos del poder público, el caso de la fiscal general es emblemático como usted dice, y tuvieron que sacarla inconstitucionalmente y perseguirla, porque ella puso en evidencia la magnitud del fraude constitucional que se estaba cometiendo, como otras personas, y finalmente lo único que le quedaba a Maduro, como le decía antes, eran las armas y la Fuerza Armada, que hoy también se demuestra que están, yo no diría divididas, sino que se han ido volteando aceleradamente contra la dictadura mafiosa.

Así que si algo queda claro en este momento, es que el régimen está aislado y lo que no podemos es desviarnos del único propósito que nos ha animado y que ha tenido un costo humano tan alto, que es el retorno de la democracia y la libertad a Venezuela.

- Sin embargo, después del plebiscito lo que veo en las redes sociales de los venezolanos y en la cobertura que hago es que la gente se ha quedado esperando que el mandato que les dieron se cumpliera, la instalación o conformación de un gobierno de unidad y el llamado a elecciones con un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE), mientras que ahora vemos que algunos partidos de la Mesa de la Unidad Democrática dicen que van a participar en las regionales. ¿Cómo se entiende esto después del desconocimiento del régimen y sus autoridades por parte de la población?

Yo estoy totalmente de acuerdo contigo y eso es exactamente lo que la sociedad está pidiendo y el mandato que nos dimos nosotros mismos y por lo tanto considero que la Asamblea Nacional tiene que nombrar de inmediato [nuevos rectores] del Consejo Nacional Electoral. Algunas personas dicen que con eso se correría el riesgo de que los podrían meter presos, como a los magistrados [nombrados el pasado 21 de julio para el Tribunal Supremo de Justicia], y efectivamente, hay un gran riesgo, porque se trata de una dictadura pura y dura la que enfrentamos, pero ese fue el mandato que el pueblo de Venezuela nos dio, avanzar en hacer valer la soberanía popular expresada en las calles. Habrá que tomar las precauciones para que ese CNE pueda operar en un lugar seguro –imagino que entiende lo que estoy diciendo-, pero ese es el CNE legítimo.

Después de que ha quedado claro frente al mundo el megafraude que se cometió el 30 de julio [cuando tuvo lugar la elección de los constituyentes], al extremo, así será el fraude, que la propia empresa que ofrece la plataforma electrónica, Smartmatic, reconoció desde Londres que se había cometido una manipulación de los resultados, que las rectoras habían forjado las actas, nadie en su sano juicio puede pensar que hay la viabilidad de participar en un proceso electoral con este CNE. Y eso es lo que el país exige, que haya coherencia, que haya firmeza, y desde luego que habrá elecciones de gobernadores una vez que cambiemos el CNE y que retorne la democracia a Venezuela.

¡Venezuela, vamos por la Libertad! @VenteVenezuela publica sus 7 tesis, que hoy más que nunca se encuentran vigentes y son prioridad. pic.twitter.com/dP7W85N0EX — Vente Formación (@VenteFormacion) 7 de agosto de 2017

- ¿Hay algún tipo de discusión en este momento dentro de la Mesa de la Unidad Democrática para decir qué va a pasar con las elecciones regionales a pesar de que algunos partidos han dicho que van a participar?

Efectivamente, porque hay que entender que esto es la típica operación cubana, fue exactamente lo que hicieron en octubre de 2016, cuando estábamos a punto de lograr la transición, cuando bloquearon el referendo [revocatorio del mandato de Maduro] con toda la gente en la calle, que llamaron a ese fraudulento diálogo. Esto es exactamente igual, esto busca construir un falso dilema, desmovilizar la protesta en la calle, dividir a la oposición y parar la presión internacional, y eso no lo podemos permitir, porque no es la misma Venezuela la de octubre de 2016 a la de agosto de 2017, cuando además hay 134 jóvenes asesinados en las calles, más de 15 mil heridos, 500 presos políticos, 5 mil detenidos y el mundo entero llamando finalmente a ese régimen dictadura y a Maduro dictador. Así que no hay opción sino avanzar. ¿Es riesgoso? Terriblemente riesgoso, son los días más peligrosos, pero es el momento para mantener la firmeza en nuestra fuerza y avanzar.

Lo que Maduro planteó [felicitar a los partidos que dijeron que irán a las elecciones regionales] y lo que Maduro quiere es desmovilizar la calle, aceptar la constituyente, legitimar el fraude que ocurrió y darle tiempo y oxígeno a la dictadura, eso es lo único que ellos quieren, porque Maduro sí sabe lo que está ocurriendo dentro del oficialismo y del chavismo, que se está fracturando y por lo tanto lo que necesita es dar una apariencia de normalización y de gobernabilidad, cuando [la realidad es que] Venezuela está al borde de la crisis y la catástrofe humanitaria más grande de la historia, porque no es posible que este régimen de criminales y de mafiosos tome una sola decisión que cambie el drama político, social o humano que vive Venezuela.

Entonces, hay que entender, insisto, que estas son las aspiraciones del régimen cubano que está detrás de Maduro y lo que quiere es apaciguar y silenciar una sociedad que está en rebelión y eso no lo vamos a permitir.

- Los países de la región se reúnen mañana en Perú. ¿Qué esperan ustedes de este encuentro de Latinoamérica, que al principio fue muy fría, pero que parece estar cohesionándose y dándole apoyo a la postura de la oposición?

El apoyo es a Venezuela, es a la democracia, es al pueblo que se está muriendo de hambre. Lo que yo espero es una postura de firmeza y claridad, como la que adoptó el Mercosur. Lo que nosotros esperamos es absoluta firmeza, coherencia y solidaridad con el pueblo de Venezuela, no con la oposición, con lo que es evidente para todos estos países, no solamente la ruptura del orden constitucional, sino la configuración de un Estado mafioso en Venezuela, que tiene vínculos con el narcotráfico y el crimen organizado y que la instauración de este Estado mafioso es un riesgo inminente no solo para la vida de los venezolanos, sino para toda la región.

Mira ya lo que está ocurriendo en términos migratorios en Colombia, es una tragedia; de modo que así como el bloque del Mercosur tomó una posición firme de suspensión de Venezuela por violar [la cláusula democrática del organismo] el Protocolo de Ushuaia yo espero que los cancilleres, reunidos en Lima, entiendan que la situación en nuestro país es impostergable y que la única manera de evitar un conflicto de magnitudes impensables es logrando la salida del régimen, la salida de Maduro, dándole las garantías y los acuerdos para que él entienda que esa es su única opción.

- ¿El aislamiento, por decirlo así, que implica la salida de Venezuela del Mercosur y opciones, como las que se han hablado de sacar a los diplomáticos de los países, no es riesgoso para ustedes o la situación es tal que no importa?

Es que lo que debe aislarse es a Maduro no a Venezuela, ya los venezolanos están sometidos a la mayor represión imaginable, en Venezuela prácticamente no se puede salir del país, uno no se puede mover dentro del país, los medios de comunicación están siendo silenciados, los mecanismos tecnológicos de comunicación son cada día más limitados, es decir, el aislamiento de los venezolanos y el movimiento democrático es total. Entonces, es el momento en donde hay que aplicar toda la fuerza, que sí funciona, porque hemos llegado a este punto gracias a que los venezolanos salieron a la calle a arriesgar su vida, para que el mundo pusiera atención sobre Venezuela y para que entendiera que los momentos de falsos diálogos, que le dieron fue tiempo a la dictadura, quedaron atrás.

Es un momento para pasar de la retórica a la acción y eso precisamente es lo que le pedimos a los latinoamericanos, que entiendan que la situación en Venezuela es insostenible y que los venezolanos no vamos a tolerar que se convierta la transición en transacción.