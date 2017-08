Acusado de atropello letal en Virginia está por comparecer ante una corte

Un hombre acusado de embestir con su automóvil a una multitud que protestaba contra una marcha de supremacistas blancos en Virginia estaba por hacer su primera comparecencia ante una corte el lunes por la mañana.

El superintendente de la cárcel regional de Albemarle-Charlottesville, Martin Kumer, precisó que James Alex Fields Jr., un residente de Ohio, asistirá a una audiencia en la que el juez analizará si el hombre de 20 años de edad tiene el beneficio de libertad bajo fianza.

La Policía acusó a Fields de asesinato no premeditado y otros cargos por presuntamente arrollar el sábado con su Dodge Challenger gris a un grupo de manifestantes en Charlottesville, Virginia, matando a una mujer de 32 años e hiriendo al menos a otras 19 personas.

Fields ha estado detenido desde el sábado. Funcionarios de la cárcel dijeron a The Associated Press que no saben si obtuvo un abogado.

Un profesor de secundaria que tuvo a Fields entre sus alumnos dijo el domingo que el joven estaba fascinado con el nazismo, idolatraba a Adolf Hitler y había sido señalado por los oficiales de la escuela en el noveno grado por sus convicciones “profundamente arraigadas y radicales”.

Fields también llegó a revelar que le había sido diagnosticada esquizofrenia siendo niño y le habían recetado un medicamento antipsicóticos, agregó el profesor Derek Weimer en una entrevista con The Associated Press.

En la secundaria, Fields fue un alumno “promedio”, pero con un marcado interés en la historia militar, Hitler y la Alemania nazi, informó Weimer, quien fue profesor de estudios sociales de Fields en la escuela secundaria Randall K. Cooper en Union, Kentucky, durante los últimos dos años escolares de Fields.

“Una vez que uno entablaba conversación con James por un rato, empezaba a ver esa simpatía por el nazismo, esa idolatría por Hitler, esa creencia en la supremacía blanca”, declaró Weimer.