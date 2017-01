Agente muere baleado en Orlando; la policía busca a un hombre sospechoso

Una agente policial falleció la mañana de este viernes 9 de enero, luego de ser baleado en un área comercial cerca de las avenidas Princeton y John Young, en la ciudad de Orlando, Florida.

La sargento Debra Clayton, con 17 años de servicio, falleció a las 7:40 a.m., luego de ser baleada en el estacionamiento de una tienda Walmart.

La Policía de Orlando busca a un hombre sospechoso, llamado Markeith Loyd, quien también es requerido por el asesinato de una embarazada en diciembre pasado.

The Orlando Police Department family is heartbroken today. One of our own was taken in the line of duty. There are no words. pic.twitter.com/M48o1nnr4h