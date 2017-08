Alcalde de Houston impone toque de queda nocturno por inundaciones

El alcalde de Houston, la cuarta ciudad más poblada de Estados Unidos, que se encuentra anegada por las torrenciales lluvias dejadas por Harvey, impuso este martes 29 de agosto un toque de queda entre la media noche hasta las 5:00 a.m.

Sylvester Turner explicó en Twitter que la medida tiene por objetivo "impedir robar en las viviendas evacuadas en los límites de la ciudad". "Hay miles de personas fuera de sus casas, en refugios, esperando a que baje el agua", dijo el alcalde.

CURFEW UPDATE: I'm modifying the curfew to start at midnight (and still end at 5 am) to allow volunteers and others to do their great work.