Arkansas: Rapero es detenido tras tiroteo que dejó 28 heridos

Un rapero cuyo concierto en Little Rock, Arkansas, el sitio de un tiroteo que dejó a 28 personas heridas, fue detenido el domingo por cargos no relacionados de ataque mientras estaba fuera de un club en Alabama, donde se presentó apenas 24 horas más tarde de la balacera, informaron las autoridades.

+ info La policía investiga tiroteo en el club Power Lounge en Arkansas

Ricky Hampton, de 25 años, conocido como "Finese 2Tymes", fue arrestado por cargos pendientes de asalto agravado con un arma en el este de Arkansas, informó el Servicio de Alguaciles Federales de Estados Unidos.

Por su parte, la policía de Little Rock dijo en Twitter que no ha arrestado a nadie en relación con el tiroteo y que cree que ocurrió como consecuencia de una disputa entre el público y que podría estar relacionada con pandillas.

El servicio de alguaciles informó que Hampton y otro hombre fueron detenidos en el Club Side Effects en Birmingham, donde Hampton estaba actuando.

El rapero subió al escenario en Birmingham un día después de que se presentara en el club Power Ultra Lounge en Little Rock, donde ocurrió el tiroteo que dejó heridas de bala a 25 personas de entre 16 y 35 años. Otras tres resultaron heridas luego del tiroteo el sábado por la madrugada.

El rapero publicó el sábado en su página de Facebook que sus pensamientos y oraciones estaban con los heridos. Una mujer que respondió al número en la cuenta de Instagram del rapero para contrataciones dijo que "Finese 2Tymes" no consideró cancelar su show del día siguiente en Birmingham a pesar del tiroteo, porque él no fue responsable de lo ocurrido. La mujer no dio su nombre antes de colgar.

Los disparos en el club ocurrieron tan rápido que los investigadores creen que varias personas estuvieron involucradas. Las autoridades de la ciudad dijeron que cerrarían el club el lunes bajo un programa de "abatimiento delictivo".

Los funcionarios reguladores de Little Rock suspendieron el sábado la licencia de licor del inmueble y un representante de la oficina del propietario afirmó que se colocó un aviso de desalojo en una puerta del club.