Artistas y músicos rinden homenaje a los ‘caídos’ en Venezuela

Músicos y artistas realizaron este domingo 7 de mayo varias concentraciones en Venezuela para rendir homenaje a los caídos en las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro.

Para ello se ha pedido que estos lleven sus instrumentos musicales y de esta forma pedir "por la paz y la libertad" del pueblo venezolano.

Esta es una de las actividades programadas para este domingo por los opositores en ese país sudamericano, en contra del gobierno de Maduro.

Los opositores a Maduro exigen elecciones generales como una solución a la crisis política y económica, que ha dejado un saldo fatal de 38 muertos, además de centenares de heridos y detenidos.

La mañana de este domingo también se efectúo la actividad "Corriendo por la libertad". "Y no, y no, y no me da la gana, una dictadura igualita a la cubana", era la consigna de cientos de venezolanos que participaron de esta actividad en Caracas.

Al grito de "libertad", los participantes llevaban mensajes como "no más represión" y recorrieron al menos 15 kilómetros de esta ciudad.

Ante la cobarde consigna de odio GNB/PNB/Sebin MAYORIA DECENTE dice NO a la dictadura igualita a la cubana #Vz7#7Mpic.twitter.com/jLjSU1cbqf — 🌺Fighter🌺 (@Orion_fighter) 7 de mayo de 2017

En tanto, este domingo, ante el papa Francisco en el Vaticano, un grupo de venezolanos elevó los nombres de sus compatriotas asesinados por el gobierno de Maduro.