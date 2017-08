Asesora: Casa Blanca podría usar detectores de mentiras

Una asesora del presidente Donald Trump habló el viernes del posible uso de detectores de mentiras en la Casa Blanca, donde está creciendo la molestia por las filtraciones a la prensa, luego de que el diario The Washington Post publicó transcripciones de las conversaciones del mandatario estadounidense con sus colegas de México y Australia.

La asesora de Trump Kellyanne Conway dijo al programa de televisión Fox & Friends que la Casa Blanca está planteando la posibilidad de realizar las pruebas de detección para un pequeño número de personas en el Ala Oeste y en otros lugares que tienen acceso a las transcripciones de las llamadas telefónicas de Trump.

"Es más fácil averiguar quién está haciendo las filtraciones de lo que los filtrantes pueden darse cuenta", aseguró Conway.

Cuando se le preguntó si la Casa Blanca podría utilizar detectores de mentiras, ella respondió: "Bueno, puede ser o podría no ser".

El secretario de Justicia y el director de inteligencia nacional tiene previsto analizar el viernes lo que el Departamento de Justicia califica de "filtraciones de material clasificado que amenazan la seguridad nacional".

La transcripción de la conversación telefónica entre Trump y su homólogo mexicano Enrique Peña Nieto en enero reveló que Trump le pidió al líder mexicano dejar de decir que México no pagará por un muro fronterizo, y que ambos mandatarios acordaron dejar de hablar del tema en público. Las conversaciones de Trump con Peña Nieto y con el primer ministro de Australia Malcolm Turnbull fueron publicadas el viernes por el Washington Post.

"Aunque usted no lo crea, este es el tema menos importante del que estamos hablando, aunque políticamente pueda ser el tema más importante”, le dijo Trump a Peña Nieto, según la transcripción. “Pero en cuanto a dólares o pesos, es el tema menos importante”.

Reconoce que ambos están “un poquito en un dilema político” ya que ambos han prometido que no pagarán por el muro.

"Si usted sigue diciendo que México no va a pagar por el muro, entonces no me quiero ya reunir con ustedes porque yo no puedo vivir con eso”, dice Trump. Peña Nieto le responde: "Dejemos de hablar del muro... Pero mi posición ha sido y siempre será que México no puede pagar por ese muro”.

En su conversación con Turnbull, ambos mandatarios debatieron agriamente sobre un acuerdo en que Estados Unidos se había comprometido a aceptar el ingreso de refugiados que deseaban ir a Australia.