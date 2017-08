Ataque a peatones en Barcelona habría dejado varios muertos

Una camioneta blanca atropelló a varias personas en la histórica zona de Las Ramblas en Barcelona, informó la Policía este jueves 17 de agosto.

Las autoridades lo consideran un acto terrorista, reportó el diario El País citando fuentes policiales.

La Policía confirmó provisionalmente 1 persona muerta y 32 heridos. La prensa local indicó que habría hasta 13 fallecidos.

Los Mossos d'Esquadra, la policía regional de Cataluña, informó por Twitter: “Se confirma atentado terrorista. Se ha activado el protocolo para estos casos”.

En una foto mostrada por la emisora pública RTVE, se ve a tres personas tendidas en la calle, aparentemente asistidas por la policía y otra gente.

La Policía acordonó la calle y cerró las tiendas. Pidió a la gente que se mantenga alejada para no estorbar las tareas de rescate.

Un helicóptero sobrevolaba la zona. Las Ramblas, una calle amplia de tiendas y puestos que atraviesa el centro de Barcelona, es uno de los sitios más concurridos por los turistas.

La gente circula por un paseo peatonal central y los autos por las laterales. Según fuentes policiales citadas por el diario El País, los agresores están atrincherados en un bar en la calle Tallers.

Por el momento no hay confirmación oficial. Autos, camiones y camionetas han sido últimamente el arma preferida en varios ataques extremistas en Europa.

El más mortífero fue el de un tractocamión que atropelló a la gente que festejaba el Día de la Bastilla en Niza, sur de Francia, en julio de 2016 y mató a 86 personas.

En diciembre del mismo año, 12 personas murieron atropelladas por un camión en un mercado navideño en Berlín.

