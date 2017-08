Atropello masivo en Barcelona es considerado acto terrorista

Las autoridades españolas ya consideran el atropello masivo ocurrido en la tarde de este jueves 17 de agosto en Las Ramblas de Barcelona un atentado terrorista.

La agencia AP cita fuentes oficiales y dice que este atropello, que al menos dejó 13 muertos, es un acto terrorista.

Por otro lado, también se investiga que dos de los posibles autores del atropello se encuentran atrincherados en un restaurante de la zona.

La ciudad de Barcelona se encuentra acordonada y las autoridades han pedido a los ciudadanos que no se acercan a la zona.

Video shows police in #Barcelona walking through an alleyway after deadly terror attack https://t.co/vkzWw2gJLhpic.twitter.com/tunmrzG4cY