Autobús arrolla a una multitud en Haití, deja al menos 34 muertos

Al menos 34 personas murieron y 17 resultaron heridas la madrugada del domingo cuando un autobús arrolló a una multitud cerca de la ciudad haitiana de Gonaives, informaron los organismos de socorro.

El vehículo, que viajaba de Cabo Haitiano a la capital, atropelló primero a dos personas que se encontraban en la parada de autobuses y luego arrolló a un grupo de personas que participaba en una celebración de música Rara, detalló Josepth Faustin, coordinador de la defensa civil en la provincia del Artibonito, donde se ubica Gonaives.

El percance ocurrió alrededor de las 3:00 a.m. del domingo, explicó a The Associated Press.

Tras el incidente, varios de los asistentes del festival atacaron al autobús e intentaron incendiarlo. La policía controló la situación y llevó de forma momentánea a algunos pasajeros a la estación policial.

El chofer del autobús sobrevivió al accidente y se encuentra prófugo, añadió Faustin.

Al mediodía del domingo la mayoría de los cadáveres habían sido entregados a sus familiares y solo tres permanecían en la morgue de Gonaives. Los heridos fueron atendidos en el hospital público de esa localidad, a unos 100 kilómetros al noroeste de la capital.