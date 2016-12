Barack Obama y Shinzo Abe rinden homenaje a las víctimas de Pearl Harbor

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y el primer ministro japonés, Shinzo Abe, homenajearon en el memorial "USS Arizona" a las víctimas del ataque a Pearl Harbor, cometido hace 75 años.

Siete meses después de visitar juntos el lugar histórico de Hiroshima, ambos dirigentes zarparon hacia el sitio de memoria construido sobre los restos del acorazado destruido por la aviación nipona el 7 de diciembre de 1941.

Allí, depositaron varias coronas de flores delante del muro donde están inscriptos los nombres de los mil 177 estadounidenses que murieron en el USS Arizona.

Tras un momento de silencio, lanzaron pétalos en un "pozo" construido en el medio de la estructura apoyada sobre el agua y a través de la cual los visitantes pueden observar los restos oxidados del USS Arizona.

Preparado durante meses en el más grande de los secretos, el ataque relámpago de Pearl Harbor (duró apenas dos horas) dejó más de 2 mil 400 muertos y precipitó la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial.

Es la primera vez que un primer ministro japonés visita el memorial del USS Arizona, construido a principios de 1960.

"I would ask all our Pearl Harbor and World War II veterans...to please stand or raise your hands. A grateful nation thanks you." —@POTUSpic.twitter.com/5nUv2c1h9X