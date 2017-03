Camboya prohíbe el comercio de leche materna

Camboya prohibió oficialmente la exportación de leche materna, un comercio que puso en marcha durante semanas una empresa estadounidense que la compraba a mujeres camboyanas pobres.

En su página web, la empresa Ambrosia Labs, que presentaba la iniciativa como una primicia, precisaba que la leche recogida en ese país del sureste asiático era congelada y enviada a Estados Unidos para ser vendida a 20 dólares por 147 mililitros.

El primer ministro Hun Sen pidió que "se tomen medidas inmediatas para impedir la compra y exportación de leche materna", en una carta consultada por la AFP. "Es verdad que Camboya es pobre y que tiene dificultades pero no hasta el punto de tener que vender la leche materna de sus madres", señalaba en la misiva. La semana pasada, las aduanas de Camboya explicaron que habían suspendido la exportación de leche materna a Estados Unidos a la espera de una decisión gubernamental.

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), que había condenado la transacción y la explotación de mujeres pobres con fines comerciales, se congratuló por la decisión del gobierno.

Unicef recordó que Camboya tiene la tasa de mortalidad de lactantes más alta de la región, con 97 decesos por cada mil nacimientos.

Además, la mayoría de los niños camboyanos sufren malnutrición: el 45% de los niños presentan signos de retraso de crecimiento moderado o severo. "Todas las mujeres eran voluntarias pero a menudo no tenían elección, teniendo en cuenta sus dificultades económicas", explicó Ros Sopheap, directora de la oenegé local Gender and Development for Cambodgia (GDC), satisfecha con la prohibición.

Chea Sam, una de las madres que vendía su leche, afirmó sin embargo estar "decepcionada con la prohibición del comercio, que nos ayudaba mucho". Ambrosia Labs abrió su oficina, cerrada desde hace unos días, en Stung Meanchey, una pedanía pobre de Phonm Penh, donde vive Chea Sam.

Las mujeres ganaban entre siete y 10 dólares al día en función de la cantidad de leche.

Camboya es uno de los países más empobrecidos de Asia, con unos ingresos anuales medios por persona de mil 160 dólares. Más de un tercio de los camboyanos vive bajo el umbral de la pobreza.