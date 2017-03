Candidato francés, François Fillon, acusa al presidente Hollande de organizar filtraciones a la prensa

El candidato de la derecha en las elecciones presidenciales de Francia, François Fillon, imputado por desvío de fondos públicos, acusó el jueves al presidente socialista François Hollande de estar al frente de un "gabinete negro" para filtrar elementos de investigaciones judiciales a la prensa.

"Hace dos meses que la prensa me cubre de fango", dijo Fillon, indignado, cuando un periodista le preguntó si era "un hombre de dinero" durante el programa L'Emission politique en el canal público France 2.

Desde hace dos meses una seguidilla de revelaciones sobre el candidato del partido conservador Los Republicanos derribó la imagen de probidad con la que se había impuesto en las primarias de la derecha en noviembre. De estar primero en los sondeos de intención de voto, Fillon pasó, según las últimas encuestas, a ocupar el tercer lugar el próximo 23 de abril, por lo que quedaría fuera de la segunda vuelta convocada para el 7 de mayo.

"Me ha recordado mucho a Pierre Bérégovoy" -el exprimer ministro socialista del presidente François Mitterrand, que se suicidó en 1993 en medio de un escándalo suscitado por un préstamo que recibió-, dijo el candidato conservador.

"He entendido por qué se podía llegar a semejante extremo". Luego acusó a Hollande de dirigir un "gabinete negro" que organizaría filtraciones a la prensa. "Hay un libro que sale a la venta estos días, del que he podido leer pasajes, que escribieron periodistas que no son en absoluto amigos míos ya que dos de ellos son periodistas en Le Canard Enchaîné", explicó Fillon.

El semanario satírico Le Canard Enchaîné destapó, a finales de enero, el caso de los presuntos empleos ficticios que el candidato concedió a su esposa Penelope y a dos de sus hijos cuando era parlamentario. Según Fillon, ese libro "explica que François Hollande hace transmitir todas las escuchas judiciales que le interesan a su oficina, lo cual es totalmente ilegal".

"Yo, esta noche, solemnemente, pido que se abra una investigación sobre las acusaciones hechas en ese libro porque es un escándalo de Estado", añadió.

El presidente François Hollande no esperó al final del programa para condenar "las mentiras de François Fillon" y asegurar que se había "enterado" del caso judicial del candidato conservador "por la prensa", según un comunicado del Elíseo.

El candidato del partido conservador también aprovechó el programa para pedir perdón por el caso de los trajes de lujo que le regaló su "amigo" Robert Burgi, un abogado cercano de los intereses franceses en Africa, y que la justicia también está investigando. "Me equivoqué al aceptar" esos trajes, "incurrí en un error de criterio" "y los devolví", indicó respecto a los tres trajes de lujo -de un precio de 13 mil euros- que le regaló Burgi.