Capturan a inmigrante buscado tras explosiones en Nueva York

Un inmigrante afgano que era buscado para ser interrogado en relación con las explosiones que sacudieron un vecindario de Nueva York y una ciudad costera de New Jersey fue detenido después de un tiroteo con la policía, reveló a The Associated Press un funcionario de la policía.

Escenas transmitidas por la televisora WABC-TV mostraron a un hombre que se cree que es Ahmad Khan Rahami, de 28 años de edad, mientras era llevado en camilla hacia una ambulancia en Linden, New Jersey. El hombre lucía consciente y miraba a su alrededor.

El funcionario policial, que no estaba autorizado para informar de la investigación y que habló a condición de no ser identificado, dijo que dos agentes fueron baleados en el tiroteo.

La detención se produjo apenas horas después de la policía emitió un boletín con una foto de Rahami, con barba. El hombre, con residencia en Elizabeth, New Jersey, tiene la ciudadanía estadounidense.

La explosión del sábado en Manhattan hirió a 29 personas. El gobernador del estado, Andrew Cuomo, dijo el lunes que la explosión en Manhattan podría ser un acto de terrorismo con nexos extranjeros. El sábado había dicho que no parecía estar relacionada con el terrorismo internacional.

Un dispositivo explosivo fabricado con una olla a presión se encontró a unas manzanas de distancia, pero no explotó. Las autoridades estaban tratando de determinar si estuvieron conectados entre sí.

También el fin de semana estalló una bomba de tubo en New Jersey y el domingo por la tarde se encontraron cinco artefactos explosivos cerca de una estación de tren en Elizabeth, New Jersey. La bomba de tubo, de fabricación casera, explotó en un pueblo costero antes de una carrera de 5 km. La carrera se canceló y nadie resultó herido.

Las autoridades interrogaban el lunes a varias personas para tratar de hallar cualquier posible relación entre los distintos incidentes con dispositivos explosivos en dos días.

En los lugares de los dos estallidos se encontraron celulares. Una fuente de un cuerpo federal de seguridad dijo el domingo que la bomba en la ciudad de Nueva York contenía residuos de un explosivo utilizado a menudo para prácticas de tiro y que puede adquirirse en muchas tiendas de material deportivo. El descubrimiento de esa sustancia, llamada Tannerite, podría ser importante en las pesquisas sobre si los tres incidentes están relacionados.

En los sitios de las dos explosiones del domingo se encontraron celulares, pero no se identificaron restos de Tannerite en la bomba de New Jersey, donde se detectó pólvora negra, afirmó la fuente, que habló con AP bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada a comentar una investigación abierta.

Los dispositivos sospechosos se encontraron el domingo por la noche cerca de una estación de tren en Elizabeth, New Jersey. Dos hombres encontraron los dispositivos en una mochila dentro de un basurero en torno a las 20:30 del domingo, explicó el alcalde de Elizabeth, Christian Bollwage. Más tarde se descubrió que había cinco artefactos en la bolsa, uno de los cuales estalló cuando los artificieros intentaban desactivarlo con un robot. No hubo heridos.

No se supo en un primer momento sobre si los dispositivos eran similares a los de Seaside Park o los de Nueva York.

Las autoridades no han dado detalles sobre la composición del dispositivo con una olla a presión, salvo para indicar que tenía cables y un celular adosados. La policía detonó el dispositivo el domingo por la noche tras considerar que era seguro hacerlo. Un examen forense del artefacto se enviará al laboratorio del FBI en Quantico, Virginia, dijo la policía.En el atentado contra la maratón de Boston en 2013 —en el que murieron tres personas y más de 260 resultaron heridas— se emplearon bombas fabricadas con ollas a presión.