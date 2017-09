El Caribe, en alerta por la llegada del huracán Irma

Las islas del Caribe, entre ellas Puerto Rico y las Antillas Menores, estaban este lunes 4 de septiembre en alerta ante la amenaza del huracán Irma, a solo unos días del feroz paso de Harvey sobre la costa sur de Estados Unidos.

Con fuerza de categoría 4 en una escala de 5, Irma soplaba el lunes a 900 km al este de las Antillas Menores con vientos máximos sostenidos de 195 km/hora, y se desplazaba hacia el oeste a 22 km/hora.

#Irma has become a category 4 hurricane. Preparations within the warning area should be rushed to completion. https://t.co/tW4KeGdBFbpic.twitter.com/40N9AjuXCo